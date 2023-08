President Address: आजादी की सालगिरह की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति मुर्मू ने देश को संबोधित किया। सभी देशवासियों को 77वें स्वतंत्रता दिवस पर हार्दिक बधाई देते हुए उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता दिवस हमें यह याद दिलाता है कि हम केवल एक व्यक्ति ही नहीं हैं, बल्कि हम एक ऐसे महान जन-समुदाय का हिस्सा हैं जो अपनी तरह का सबसे बड़ा और जीवंत समुदाय है। यह विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के नागरिकों का समुदाय है।

