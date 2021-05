भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद (ICMR) ने कोरोना टेस्टिंग को लेकर एडवाइजरी जारी की है। आइसीएमआर ने महामारी की दूसरी लहर में कोरोना टेस्ट जारी रखने की सलाह दी है। आइसीएमआर ने कहा है कि जिन लोगों का रैपिड एंटीजन टेस्ट (RAT) या RT-PCR टेस्ट पॉजिटिव आ चुका है, उन्हें दोबारा RAT या RT-PCR टेस्ट कराने की जरूरत नहीं है।

The need of RTPCR test in healthy individuals undertaking inter-state domestic travel may be completely removed to reduce load on laboratories. All asymptomatic individuals understanding essential travel must follow COVID appropriate behavior: ICMR

Indian Council of Medical Research (ICMR) issues advisory for COVID19 testing during the second wave of the pandemic; RTPCR test must not be repeated in any individual who has tested positive once either by RAT or RTPCR. pic.twitter.com/Tjkez7lmaL

— ANI (@ANI) May 4, 2021