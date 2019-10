नई दिल्ली। राजधानी के सिविल लाइंस इलाके में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भतीजी दमयंती बेन मोदी के साथ शनिवार को हुई झपटमारी की घटना में पुलिस ने 20 वर्षीय एक संदिग्ध को गिरफ्तार कर लिया है। युवक की पहचान गौरव के रूप में हुई है और उसके पास से दमयंती का सामान भी बरामद कर लिया गया है। पुलिस अब गौरव के दूसरे साथी बादल की तलाश में दबिश दे रही है। डीसीपी नॉर्थ दिल्ली मोनिका भारद्वाज ने बताया कि हमने वारदात में इस्तेमाल हुई गाड़ी को जब्त करने के साथ ही दमयंती के साथ हुई लूट का सारा सामान बरामद कर लिया है।

उन्होंने बताया कि लूट की वारदात की कल एफआईआर दर्ज की गई थी और दूसरे आरोपी को भी जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। बताते चलें कि प्रधानमंत्री मोदी के छोटे भाई की बेटी दमयंती अमृतसर से दिल्ली आई थी और उन्होंने यहां स्थित गुजराती भवन में कमरा बुक करवाया था। यह पॉश इलाका है, जहां दिल्ली के मुख्यमंत्री भी रहते हैं। दयमंती ने बताया कि वह पुरानी दिल्ली से ऑटो में गुजराती भवन गई और इस दौरान दो युवक उनका पर्स छीनकर फरार हो गए। पर्स में 56 हजार से ज्यादा रुपए, दो मोबाइल फोन और उसमें आधार कार्ड के अलावा अन्य जरूरी कागजात थे।

Delhi: One person, identified as Nonu, has been arrested in connection with the incident of purse snatching of Damyanti Ben Modi - the niece of Prime Minister Narendra Modi. The snatched belongings have been recovered.

— ANI (@ANI) October 13, 2019