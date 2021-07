Zika Virus: अभी कोरोना वायरस का असर खत्म भी नहीं हुआ है, और एक दूसरे वायरस ने आतंक मचाना शुरु कर दिया है। केरल में सोमवार को एक और जीका संक्रमित मरीज मिला है। केरल की स्वास्थ्य मंत्री वीना जॉर्ज (Veena George) ने इसकी पुष्टि करते हुए बताया कि एक 73 वर्षीय महिला में जीका वायरस का पता चला था, जिसका राजधानी तिरुवनंतपुरम के एक निजी अस्पताल में इलाज किया गया था। इसके साथ ही प्रदेश में जीका संक्रमितों की संख्या बढ़कर 19 हो गई है। वैसे केरल सरकार ने जीका वायरस के प्रकोप को रोकने के लिए विस्तृत कार्य योजना तैयार की है। राज्य की स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि स्थिति पर बारीकी से नजर रखी जा रही है। लेकिन तमिलनाडु और कर्नाटक ने भी अपने यहां सख्ती बढ़ा दी है। केरल से लगती सीमाओं पर कड़ी जांच के साथ ही ई-पास अनिवार्य कर दिया गया है।

One more person in the state has been diagnosed with Zika virus, taking total cases in the state to 19. A 73-yr-old woman, who was treated at a private hospital in the capital (Thiruvananthapuram), was diagnosed with the virus: Kerala Health Minister Veena George pic.twitter.com/KaYcErclLB

— ANI (@ANI) July 12, 2021