One Nation One Election: जानें क्या है मोदी सरकार का मास्टर स्ट्रोक, कैसे बदलेगी देश की सियासत

One Nation One Election देश में फिलहाल उत्तर प्रदेश, गुजरात, उत्तराखंड और मध्य प्रदेश सहित कुल 11 राज्यों में भाजपा की सरकार है।

One Nation One Election। देश में लोकसभा चुनाव की सरगर्मियों में बीच मोदी सरकार ने मास्टर स्ट्रोक चलते हुए 5 दिन के लिए संसद का विशेष सत्र बुलाया है। ऐसी संभावना जताई जा रही है कि इस दौरान केंद्र सरकार One Nation One Election के विचार पर आगे बढ़ सकती है, हालांकि सरकार के लिए इसे लागू करना बेहद कठिन हो सकता है।