एक देश- एक चुनाव को लेकर पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविन्द के घर पहली बैठक शुरू

आईएनडीआईए विपक्षी गंठबंधन के सदस्य एक देश-एक चुनाव का विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि यह संघीय व्यवस्था और लोकतंत्र के लिए खतरा है। सरकार गठबंधन से डरी हुई है, इससे ध्यान भटकाने के लिए संसद का विशेष सत्र बुलाया गया है।

