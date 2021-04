Covishield Price: सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया (Serum Institute Of India ) ने आज (शनिवार) प्राइवेट अस्पतालों के लिए कोविशील्ड (Covishield) वैक्सीन के दाम तय कर दिए। एसआईआई (SII) ने कहा कि वैक्सीन का केवल एक सीमित हिस्सा निजी हॉस्पिटलों को 600 रुपए प्रति डोज बेचा जाएगा। कंपनी ने बयान जारी कर कहा है कि कोविशील्ड टीका की कीमत बेहद कम है।

एसआईआई ने बयान में कहा, विश्व में कोविड वैक्सीन की शुरुआती कीमत कम थी। अब प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए निवेश करना होगा। सीरम इंस्टीट्यूट ने कहा कि वैक्सीन के थोड़े से हिस्से को प्राइवेट अस्पतालों को 600 रुपए प्रति डोज के हिसाब से बेचा जाएगा। यह कीमत फिलहाल दूसरे मेडिकल उपचारों की तुलना में बेहद कम है। कंपनी ने कहा, एडवांस फंडिंग के कारण कोविड वैक्सीन की शुरुआती कीमत वैश्विक स्तर पर कम थी।

बता दें दुनिया की सबसे बड़ी दवा निर्मता कंपनी एसआईआई ने कहा कि कोविड-19 वैक्सीन कोविशील्ड की कीमत प्रदेश सरकारों के लिए 400 रुपए प्रति डोज व प्राइवेट अस्पतालों के लिए 600 रुपए प्रति खुराक होगी। सीरम इंस्टीट्यूट के सीईओ अदार पूनावाला ने कहा है कि 150 रुपए प्रति डोज का अनुबंध खत्म होने के बाद सरकार को भी 400 रुपए प्रति खुराक दी जाएगी। पूनावाला ने कहा था कि वैक्सीन की नई कीमतें ग्लोबल रेट के अपेक्षा 33 से 50 फीसद कम है। एसआईआी इस संक्रमण पर कोई फायदा नहीं लेगा। हमें हर टीका पर 150 रुपए का नुकसान हो रहा है।

ब्लूमबर्ग बिजनेस वीक की रिपोर्ट के मुताबिक सीरम इंस्टीट्यूट हर साल रेबिज, टिटनस, पोलियो, हेपेटाइटिस और अन्य बीमारियों के टीके बनाती है। अदार के पिता सायरस पूनावाला को वैक्सीन किंग कहा जाता है। वहीं अदार को वैक्सीन प्रिंस के नाम से जाना जाता है। सीरम कंपनी की नींव 1966 में सायरस ने रखी थी। वह कंपनी के चेयरमैन है।

Only a limited portion of Serum Institute of India's volume will be sold to private hospitals at INR 600 per dose. The price of the vaccine is still lower than a lot of other medical treatment and essentials required to treat #COVID19 and other life-threatening diseases: SII pic.twitter.com/v6enSGig6T

— ANI (@ANI) April 24, 2021