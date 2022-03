Operation Ganga: केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने बुधवार को यूक्रेन और रूस के बीच जारी युद्ध पर देश के प्रयासों की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि यूक्रेन से भारतीय छात्रों को लाना आसान नहीं था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयास के बाद इस कार्य को सफलतापूर्वक किया जा सका है।

पूरे भारत में विश्वास पैदा हुआ

उन्होंने कहा कि 20 हजार से अधिक भारत के नागरिक, जिसमें अधिकांश छात्र है। उन्हें तीन सप्ताह के अंदर भारत में वापस लाना। यह हम सभी के लिए गर्व की बात है। आज पूरे भारत में विश्वास उत्पन्न हुआ है। किसी भी संकट के समय भारत सरकार और प्रधानमंत्री हमें संकट से निकालेंगे। पीयूष गोयल ने बताया कि पीएम मोदी ने दुनिया के बड़े नेताओं से बात की। कूटनीति का हर संभव प्रयोग किया। जिससे हमारे नागरिक सुरक्षित वापस आ सकें।

GoI issued advisory on 15th Feb, thereafter we issued two more advisories. 4,000 people came before war broke out, more could have come. Neither students took advisory seriously nor their universities permitted them to leave Ukraine: Union min Piyush Goyal on #OperationGanga pic.twitter.com/j7UAXPFxcc

