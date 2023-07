नई दिल्ली। बेंगलुरु में आयोजित विपक्षी दलों की बैठक के अगले ही दिन एकता में दरार दिखाई दे रही है। समाचार एजेंसी ANI के मुताबिक, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार गठबंधन के नए नाम INDIA से खुश नहीं हैं। उन्होंने इसका विरोध किया था। वहीं, पीएम उम्मीदवारी की रेस से कांग्रेस के पीछे हटने के बाद तृणमूल कांग्रेस (TMC) ने ममता बनर्जी का नाम आगे बढ़ा दिया है। यहां पढ़िए बयानबाजी और जानिए ताजा अपडेट

नाम पर चर्चा के दौरान नीतीश कुमार ने बैठक में कहा कि आप सब लोग राजी हैं तो मैं भी राजी हो जाता हूं। इस तरह INDIA नाम फाइनल हुआ।

इस बीच, कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार की पहल पर पटना में विपक्षी दलों की पहली बैठक हुई थी, लेकिन दूसरी बैठक को कांग्रेस ने हाईजैक कर लिया। इस पर जेडीयू और आरजेडी नाराज है।

बेंगलुरु में बैठक के दूसरे दिन कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने कहा था कि कांग्रेस को न सत्ता का लालच है, ना ही पीएम पद में कोई दिलचस्पी है। इसके बाद टीएमसी ने ममता बनर्जी का नाम आगे बढ़ाया है।

पश्चिम बंगाल के बीरभूम में इस बारे में जब टीएमसी सांसद शताब्दी रॉय से पूछा गया तो उन्होंने कहा, '...तब हम चाहेंगे कि ममता बनर्जी पीएम फेस बनें।'

इस बीच,बसपा प्रमुख मायावती ने एकला चालो की नीति अपनाई है। मायावती को न विपक्षी की बैठक में बनाया गया था, ना ही एनडीए में उन्होंने शामिल किया गया है। इसके बाद मायावती ने बुधवार को लखनऊ में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, 'हम अकेले चुनाव लड़ेंगे। हम राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना में अपने दम पर चुनाव लड़ेंगे और हरियाणा, पंजाब और अन्य राज्यों में हम राज्य की क्षेत्रीय पार्टियों के साथ चुनाव लड़ सकते हैं।'

#WATCH | BSP chief Mayawati, says, "We will fight the elections alone. We will contest the election on our own in Rajasthan, Madhya Pradesh, Chhattisgarh, Telangana and in Haryana, Punjab and other states we can contest elections with the regional parties of the state." pic.twitter.com/cf1hisNrAt

#WATCH | Delhi: The BJP itself has rolled out so many schemes like Make In India, Shining India, and more. They are creating unnecessary controversy around the name INDIA. We have not even started to work together and now only it has created so much fear in the mind of the BJP:… pic.twitter.com/FfLHcc100c

