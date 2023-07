इंफाल (Manipur Violence News)। हिंसाग्रस्त मणिपुर में हालात का जायजा लेने और पीड़ितों से मिलने गए विपक्षी दलों के सांसदों ने रविवार को राज्यपाल अनुसुइया उइके से मुलाकात की। I.N.D.I.A. के सांसदों के दौरे का आज दूसरा दिन है।

इस मौके पर कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा, “मुख्य बात यह है कि मणिपुर को नजरअंदाज किया गया है। चूंकि राज्य सरकार और केंद्र सरकार ने इसे नजरअंदाज किया है, इसलिए स्थिति बिगड़ रही है। जल्द से जल्द शांति बहाल होनी चाहिए, यह जरूरी है। हम मांग करेंगे कि राज्यपाल सामान्य स्थिति बहाल करने के लिए सभी प्रयास करें। यह सरकार की विफलता है।”

