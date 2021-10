हरियाणा और पंजाब में धान की खरीद कल शुरू हो जाएगी है। दिल्‍ली में केंद्रीय मंत्रियों से बात करने के बाद मुख्‍यमंत्री मनोहरलाल ने इसकी घोषणा की। सीएम मनोहरलाल व अश्विनी चौबे की दिल्‍ली में वार्ता के बाद की घोषणा मुख्‍यमंत्री मनोहरलाल के साथ केंद्रीय खाद्य एवं आपूर्ति व उपभोक्‍ता राज्‍यमंत्री अश्‍वनी चौबे ने कहा कि हरियाणा और पंजाब में धान की खरीद कल से शुरू हो जाएगी। उन्‍होंने कहा कि मानूसन में देरी के कारण केंद्र सरकार ने धान की खरीद शुरू करने काे 1 अक्‍टूबर की बजाए 11 अक्‍टूबर से करने का फैसला किया था। सीएम ने इसके लिए प्रयास शुरू कर थे। मुख्‍यमंत्री मनोहरलाल इस संबंध में केंद्रीय मंत्रियों से बात करने के लिए दिल्‍ली गए हैं। हरियाणा में धान की खरीद में देरी के विरोध में शनिवार को किसान सड़कों पर उतर आए। धान की खरीद कल से शुरू करने के फैसले के बाद संयुक्त किसान मोर्चा ने प्रदर्शन वापस लेने की घोषणा की है।

Due to delay in monsoon, Central Govt had postponed start of procurement of paddy & millet to Oct 11 from Oct 1 this year... There are demands for an early start. The procurement will start tomorrow: Haryana CM ML Khattar after meeting MoS Food & Consumer Affairs Ashwini Choubey pic.twitter.com/q3AKe3fr7L

— ANI (@ANI) October 2, 2021