राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बुधवार को 106 लोगों को पद्म पुरस्कारों से नवाजा। सूची में 6 पद्म विभूषण, 9 पद्म भूषण और 91 पद्म श्री पुरस्कार विजेता शामिल हैं। राष्ट्रपति ने इस वर्ष के गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर पद्म पुरस्कार विजेताओं के सम्मान को मंजूरी दी थी। इस दिन राजनीति, कला और विज्ञान से अलग क्षेत्रों के कई प्रमुख नामों को सम्मानित किया गया। मुर्मू ने बुधवार को पूर्व केंद्रीय मंत्री एसएम कृष्णा और इंडिजिनस पीपुल्स फ्रंट ऑफ त्रिपुरा के दिवंगत अध्यक्ष नरेंद्र चंद्र देबबर्मा सहित विभिन्न क्षेत्रों के विशिष्ट सम्मानों को पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किया।इसमें 19 पुरस्कार विजेता महिलाएं हैं और सूची में विदेशियों/एनआरआई/पीआईओ/ओसीआई की श्रेणी के 2 व्यक्ति और 7 मरणोपरांत पुरस्कार प्राप्त करने वाले भी शामिल हैं।

पद्म विभूषण: बालकृष्ण दोशी (मरणोपरांत), जाकिर हुसैन, एसएम कृष्णा, दिलीप महलानबीस (मरणोपरांत), श्रीनिवास वरदान, मुलायम सिंह यादव (मरणोपरांत)

पद्म भूषण: एस एल भैरप्पा, कुमार मंगलम बिड़ला, दीपक धर, वाणी जयराम, स्वामी चिन्ना जीयर, सुमन कल्याणपुर, कपिल कपूर, सुधा मूर्ति, कमलेश डी पटेल

पद्म श्री: डॉ. सुकामा आचार्य, जोधैयाबाई बैगा, प्रेमजीत बारिया, उषा बारले, मुनीश्वर चंदावर, हेमंत चौहान, भानुभाई चित्रारा, हेमोप्रोवा चुटिया, नरेंद्र चंद्र देबबर्मा (मरणोपरांत), सुभद्रा देवी, खादर वल्ली डुडेकुला हेम चंद्र गोस्वामी प्रतितीकाना गोस्वामी राधा चरण गुप्ता मोदादुगु विजय गुप्ता अहमद हुसैन और श्री मोहम्मद हुसैन *(जोड़ी) दिलशाद हुसैन भीकू रामजी इदाते सी आई इस्साक रतन सिंह जग्गी बिक्रम बहादुर जमातिया रामकुइवांगबे जेने राकेश राधेश्याम झुनझुनवाला (मरणोपरांत), रतन चंद्र कर महीपत कवि एम एम कीरावनी आरेज़ खंबाटा (मरणोपरांत), परशुराम कोमाजी खुने गणेश नागप्पा कृष्णराजनगर मगुनी चरण कुआंर आनंद कुमार अरविंद कुमार डोमर सिंह कुंवर राइजिंगबोर कुरकलंग हीराबाई लोबी मूलचंद लोढ़ा रानी मचायाह अजय कुमार मांडवी प्रभाकर भानुदास मंडे गजानन जगन्नाथ माने अंतर्यामी मिश्रा नादोजा पिंडीपापनहल्ली मुनिवेंकटप्पा प्रो. (डॉ.) महेंद्र पाल उमा शंकर पांडे रमेश परमार और सुश्री शांति परमार *(जोड़ी) डॉ. नलिनी पार्थसारथी हनुमंथा राव पसुपुलेटी रमेश पतंगे कृष्ण पटेल के कल्याणसुंदरम पिल्लई वी पी अप्पुकुट्टन पोडुवल कपिल देव प्रसाद एस आर डी प्रसाद शाह रशीद अहमद क़ादरी सी वी राजू बख्शी राम चेरुवायल के रमन सुजाता रामदोराई अब्बारेड्डी नागेश्वर राव परेशभाई राठवा बी रामकृष्ण रेड्डी मंगला कांति रॉय के सी रुनरेमसांगी वदिवेल गोपाल और श्री मासी सदाइयां * (डुओ) मनोरंजन साहू पटायत साहू ऋत्विक सान्याल कोटा सच्चिदानंद शास्त्री संकुराथ्री चंद्रशेखर के शनाथोइबा शर्मा नेकराम शर्मा गुरचरण सिंह लक्ष्मण सिंह मोहन सिंह थोउनाओजम चौबा सिंह प्रकाश चंद्र सूद नेहुनुओ सोरही डॉ. जनुम सिंह सोय कुशोक थिकसे नवांग चंबा स्टेनज़िन एस सुब्बारमन मो सुबोंग पालम कल्याण सुंदरम रवीना रवि टंडन विश्वनाथ प्रसाद तिवारी धनीराम तोतो तुला राम उप्रेती डॉ. गोपालसामी वेलुचामी डॉ. ईश्वर चंदर वर्मा कूमी नरीमन वाडिया कर्मा वांगचू (मरणोपरांत), गुलाम मुहम्मद।

