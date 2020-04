Palghar Mob Lynching Reactions: महाराष्ट्र के पालघर में 17 अप्रैल को भीड़ ने तीन लोगों को बच्चा चोर समझकर मौत के घाट उतार दिया था। इन तीन में दो साधु थे, जो कार में सवार होकर मुंबई से सूरत जा रहे थे। मॉब लिंचिंग की यह खबर सामने आने के बाद से लोगों में गुस्सा है। सोशल मीडिया पर जबरस्त प्रतिक्रियाएं दी जा रही हैं। आम यूजर्स के साथ ही सेलिब्रिटिज भी रिएक्शन दे रहे हैं। इनमें शामिल हैं पूर्व क्रिकेटर Irfan Pathan, अभिनेता Anupam Kher और फरहान अख्तर। पूरे घटनाक्रम को लेकर महाराष्ट्र पुलिस की भूमिका पर भी सवाल उठ रहे हैं। हालांकि उद्धव ठाकरे ने सख्त कार्रवाई का भरोसा दिया है।

पूर्व क्रिकेटर Irfan Pathan ने घटना सामने आने के बाद ट्वीट किया, 'पालघर मॉब लिंचिंग की तस्वीरें देखकर बेहद दुख हुआ। काफी भयानक और बर्बर। शर्मनाक।'

So hurtful to see the images of #PalgharMobLynching terrible and barbaric act. #Shame

Anupam Kher ने ट्वीट किया, पालघर में तीन साधुओं की मॉब लिंचिंग होना काफी दुखी करने वाला और भयभीत करने वाला है। आखिर तक वीडियो नहीं देख पाया। ये क्या हो रहा है? ये क्यों हो रहा है। मानवता का जघन्य अपराध है ये।'

HORRIFIED AND DEEPLY DEEPLY SADDENED at the #PalgharMobLynching of three sadhus. Couldn’t watch the video till the end. ये क्या हो रहा है? ये क्यों हो रहा है। मानवता का जघन्य अपराध है ये।

फरहान अख्तर ट्विटर किया, 'इस हिंसा की कड़ी निंदा करता हूं, जिसने पालघर में 3 लोगों की जान ले ली। भीड़तंत्र की समाज में कोई जगह नहीं होनी चाहिए और मुझे आशा है कि हत्यारों को गिरफ्तार कर लिया गया है और न्याय भी जल्द से जल्द दिया जाएगा।'

Strongly condemn the violence that took the lives of 3 people in Palghar. Mob rule should have no place in our society and I hope the murderers have been arrested and that justice is delivered swiftly.

