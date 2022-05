Pamban Bridge: पंबन ब्रिज भारतीय तमिलनाडु में रामनाथपुरम जिले में समुद्री रेलवे पुल है। इस पूल का काम जोरों पर है। आम जनता के लिए जल्द शुरू होगा। हर साल यहां हजारों लोग ब्रिज देखने आते हैं। मंडपम और रामेश्वरम को जोड़ने वाला पुल 1914 में बना था। 1964 में चक्रवात से पुल क्षतिग्रस्त हो गया था। इसके कुछ हिस्सों के ढह जाने के बाद 2018 में इसे बंद कर दिया गया था। तत्कालीन रेलमंत्री पीयूष गोयल ने नए पुल के निर्माण के लिए 250 करोड़ रुपए की घोषणा की थी। आइए जानते है भारत के पहले वर्टिकल लिफ्ट रेलवे सी ब्रिज के बारे में।

पहला वर्टिकल लिफ्ट सी ब्रिज

यह पुल 2.5 किमी लंबा होगा। देश का पहला वर्टिकल लिफ्ट सी-ब्रिज होगा। पुराने पुल की तुलना में नया पुल तीन मीटर ऊंचा और समुद्र तल से 22 मीटर ऊंचा होगा। पुल के 63 मीटर के केंद्र को आधुनिक तकनीक का उपयोग करके उठाया जा सकता है, ताकि जहाज आसानी से इसके नीचे से गुजर सकें।

TN | Under construction new Pamban Bridge to be a vertical lift railway bridge, to replace old one built in 1914

It'll be 3.0m higher than old bridge with vertical lift of 22.0m to allow ships to pass, & 80kmph speed limit: Hridayesh Kumar, Divisional Eng&In-charge Pamban Bridge pic.twitter.com/jfRUXSwjwq

— ANI (@ANI) May 29, 2022