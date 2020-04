नई दिल्ली। शौर्य चक्र विजेता 39 वर्षीय एक सैन्य अधिकारी के माता-पिता को बेटे का अंतिम संस्कार करने के लिए सड़क मार्ग से अमृतसर से बेंगलुरु के बीच 2,600 किलोमीटर से अधिक की दूरी तय करने के लिए मजबूर होना पड़ा। इस घटना के बाद कई पूर्व सैन्य अधिकारियों ने नाराजगी व्यक्त की है। सेना की एलीट 2 पैरा यूनिट की कमान संभालने वाले विशेष बल के अधिकारी कर्नल एनएस बल दुर्लभ कैंसर से लड़ रहे थे। शुक्रवार को उनका निधन हो गया था। इससे एक दिन पहले उन्होंने एक सेल्फी पोस्ट की थी, जिसमें वह बेंगलुरु के एक अस्पताल के बिस्तर पर मुस्कुराते हुए दिखा रहे थे।

देश के तीसरे सबसे बड़े वीरता पुरस्कार शौर्य चक्र के विजेता कर्नल एनएस बल एक बेहतरीन लीडर के रूप में जाने जाते थे। कर्नल के निधन के समय उनके के माता-पिता अमृतसर में थे। कोरोना वायरस के प्रसार को नियंत्रित करने के लिए एक राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के बीच बेटे के अंतिम संस्कार के लिए उनके माता-पिता को सर्विस एयरक्राफ्ट से बेंगलुरु की यात्रा करने की अनुमति नहीं दी गई थी। बताते चलें कि कोरोना वायरस के खतरे को देखते हुए केंद्र सरकार ने 25 मार्च से 21 दिनों के लिए देशव्यापी लॉक डाउन कर दिया है।

सेना के सूत्रों के अनुसार, कर्नल का शव सेना के विमान से घर भेजा जा रहा था, लेकिन उनके माता-पिता बेंगलुरु में उनका अंतिम संस्कार करना चाहते थे। उन्होंने सड़क मार्ग से उनके अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए लगभग 2,600 किलोमीटर की दूरी तय की। इस बीच, सरकारी सूत्रों ने कहा कि रक्षा सेवाओं के विमानों के लिए इस तरह से एक मिसाल कायम नहीं की जा सकती क्योंकि सीमित संख्या में सैन्य विमान उपलब्ध हैं।

Thank you all for the support! We have just reached Vadodara. Massive help and support from the Forces on the way. What a wonderful institution! If all goes well, we will hit Bangalore tomorrow night.

