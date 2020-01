Pariksha Pe Charcha कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छात्रों को बताया कि तकनीक का कितना उपयोग किया जाना चााहिए। ऐसा नहीं हो कि टेक्नोलॉजी हम पर पूरी तरह हावी हो जाए। इसके लिए पीएम मोदी ने दो तरीके बताए। पीएम ने कहा, स्मार्टफोन बच्चों का ज्यादातर समय चुरा लेता है। वे पूरी तरह इसमें डूब जाते हैं। इस स्थिति से बचने के लिए बच्चों को यह तय करना चाहिए कि कम से कम 10 मिनट का समय दादा, दादी, माता, पिता या परिवार के अन्य सदस्यों के लिए निकालेंगे। साथ ही यदि घर में दो-तीन कमरे हैं तो एक कमरे को नो टेकनोलॉजी रूम बनाएंगे। यानी वहां जो भी आएगा, टेक्नोलॉजी का उपयोग नहीं करेगा, ना ही वहां टेक्नोलॉजी की बात होगी।

पीएम मोदी ने साफ किया कि वे टेक्नोलॉजी के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन यह भी चाहते हैं कि हम तकनीक के गुलाम न बनें। बकौल पीएम, 'तकनीक हमें खींचकर ले जाए, उससे हमें बचकर रहना चाहिए। हमारे अंदर ये भावना होनी चाहिए कि मैं तकनीक को अपनी मर्जी से उपयोग करूंगा।'

'आज की पीढ़ी घर से ही गूगल से बात करके ये जान लेती है कि उसकी ट्रेन समय पर है या नहीं। नई पीढ़ी वो है जो किसी और से पूछने के बजाए, तकनीक की मदद से जानकारी जुटा लेती है। इसका मतलब कि उसे तकनीक का उपयोग क्या होना चाहिए, ये पता लग गया।'

PM Modi at 'Pariksha Pe Charcha 2020': It is common to see 4 members of a family seated together but each of them is on their phones. Can we think of a technology-free time? Or, have a space in the house which is technology-free. In this manner,we won't be distracted by tech. pic.twitter.com/sZaqm9c3r1

