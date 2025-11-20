ट्रिब्यूनल सुधार अधिनियम 2021 पर केंद्र सरकार को झटका, सुप्रीम कोर्ट ने कहा-कानून लाकर आदेश को नहीं पलट सकती संसद

डिजिटल डेस्कः सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को एक अहम फैसले में ट्रिब्यूनल सुधार अधिनियम, 2021 के तहत सदस्यों की नियुक्ति, कार्यकाल और सेवा शर्तों से जुड़े कई प्रविधानों को असंवैधानिक बताते हुए रद्द कर दिया। शीर्ष अदालत ने स्पष्ट किया कि संसद मामूली बदलावों के साथ पहले से खारिज किए गए प्रविधानों को फिर से लागू कर न्यायिक आदेशों को दरकिनार नहीं कर सकती।

ये प्रविधान बने रहने के लायक नहीं

प्रधान न्यायाधीश बी.आर. गवई और जस्टिस के. विनोद चंद्रन की पीठ ने कहा कि पहले खारिज किए जा चुके प्रविधानों को नए कानून में मामूली बदलाव के साथ फिर से लागू कर दिया गया है।

शीर्ष कोर्ट ने कहा कि ये प्रविधान बने रहने के लायक नहीं हैं। क्योंकि ये कदम शक्तियों के पृथक्करण, न्यायिक स्वतंत्रता और सुप्रीम कोर्ट के बाध्यकारी फैसलों का उल्लंघन करता है।

संवैधानिक ढांचे के अनुरूप नहीं

पीठ ने टिप्पणी की कि सरकार ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा पहले इंगित की गई कमियों को दूर करने के बजाय अधिनियम को थोड़े परिवर्तित रूप में वापस लागू कर दिया, जो कि संवैधानिक ढांचे के अनुरूप नहीं है।

अदालत ने यह भी दोहराया कि भारत का संविधान न तो संसदीय संप्रभुता को पूर्ण अधिकार देता है और न ही न्यायपालिका को बिना सीमाओं के सर्वोच्चता प्रदान करता है। भारतीय व्यवस्था संवैधानिक सर्वोच्चता पर आधारित है।

यह फैसला मद्रास बार एसोसिएशन की उस याचिका पर आया है, जिसमें ट्रिब्यूनल के सदस्यों की नियुक्ति और उनके कार्यकाल से संबंधित प्रावधानों को चुनौती दी गई थी। कोर्ट का यह निर्णय ट्रिब्यूनल प्रणाली और उससे जुड़े प्रशासनिक ढांचे पर दूरगामी प्रभाव डालने वाला माना जा रहा है।