नई दिल्ली। संसद के मानसून सत्र का शुक्रवार को आखिरी दिन है। आज भी सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच बयानबाजी जारी है। अधीर रंजन चौधरी के निलंबन का मुद्दा गर्माया है। विपक्ष दलों के गठबंधन I.N.D.I.A. के नेता कांग्रेस नेता के बचाव में हैं।

राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने अधीर रंजन चौधरी के निलंबन का मुद्दा उठाते हुए कहा, “उन्हें मामूली आधार पर निलंबित कर दिया गया है। उन्होंने सिर्फ 'नीरव मोदी' कहा था। नीरव का मतलब शांत, मौन है। आपने उन्हें इस बात पर निलंबित कर दिया?”

#WATCH | LoP in Rajya Sabha Mallikarjun Kharge raises the issue of the suspension of Leader of Congress in Lok Sabha Adhir Ranjan Chowdhury; says, "...He has been suspended on a flimsy ground. He just said 'Nirav Modi'. Nirav means calm, silent. You suspend him over that?..." pic.twitter.com/La3xjqHpcD

