नई दिल्ली। संसद के मानसून सत्र के दौरान सोमवार को भी हंगामे के आसार हैं। विपक्ष मणिपुर हिंसा मामले में लगातार हंगामा कर रहा है। सरकार भी चर्चा के लिए राजी है, लेकिन फिर भी दोनों पक्षों में सहमति नहीं बन पा रही है।

राजस्थान में महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अत्याचार और अपराध के खिलाफ भाजपा ने विरोध प्रदर्शन किया। संसद परिसर में गांधी प्रतिमा के सामने विरोध प्रदर्शन करते हुए भाजपा सांसद रवि किशन ने कहा, 'हम राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत के इस्तीफे की मांग करते हैं। दलितों और महिलाओं पर अत्याचार को रोकने की जरूरत है। इसलिए हम यहां संसद परिसर में गांधी प्रतिमा के सामने विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं।'

आप सांसद राघव चड्ढा ने कहा, 'देश की मांग है कि सरकार और पीएम मोदी को मणिपुर के मुद्दे पर बोलना चाहिए। देश में शांति बहाल करना केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है। आज हम इस मुद्दे के खिलाफ संसद में विरोध करने जा रहे हैं। राज्यसभा के सभापति को हमें मणिपुर मुद्दे पर चर्चा करने की अनुमति देनी चाहिए।'

