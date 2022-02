Jharkhand: धनबाद के निरसा इलाके में एक कोयला खदान में सुरंग धंसने से कई मजदूर मलबे के नीचे दब गये हैं। पुलिस एवं प्रशासन के लोग बचाव एवं राहत कार्य में जुटे हुए हैं, लेकिन भारी पत्थरों के कारण इन्हें हटाना आसान नहीं है। ये हादसा ईसीएल के गोपीनाथपुर कोलियरी में अवैध कोयला उत्खनन के दौरान हुआ। मीडिया सूत्रों के मुताबिक सुरंग धंसने से 11 लोगों की मौत हो गई है। मलबे से अब तक पांच शवों को निकाला जा चुका है, जिनमें से 4 महिलाएं हैं। प्रशासन व कोलियरी प्रबंधन की ओर से मलबे को हटाने का काम जारी है। मरने वाले अधिकांश लोग स्थानीय ग्रामीण और गरीब मजदूर हैं। मलबे से कुछ और शव निकलने की आशंका है।

#UPDATE | Five coal-pickers, including 4 women died; rescue operation almost over. SIT headed by SP Rural has been constituted to probe further. Police wrote to Directorate General Of Mines Safety (DGMS) seeking a technical report to find out the cause: Dhanbad SSP Sanjeev Kumar

