लॉकडाउन के बीच एक बड़ी खबर सामने आई है। 12 मई से सरकार ने ट्रेनों को चलाने का फैसला किया है। इसके लिए 11 मई से बुकिंग शुरू हो जाएगी। लेकिन यह बुकिंग केवल IRCTC की वेबसाइट से ही मान्‍य की जाएगी, वहीं का टिकट मंजूर किया जाएगा। रेलवे मंत्रालय ने रविवार शाम को यह जानकारी दी। भारतीय रेल की योजना 12 मई से क्रमबद्ध रूप से यात्री ट्रेनों का संचालन शुरू करने की है। शुरुआत में 15 जोड़ी ट्रेनें (30 रिटर्न जर्नी) चलेंगी।

ये होंगे अनिवार्य नियम एवं शर्तें

मंत्रालय ने कहा है कि यात्रियों को चेहरा ढंकना अनिवार्य होगा और गाड़ी के प्रस्थान के समय स्क्रीनिंग से गुजरना होगा। केवल यात्रियों को ही ट्रेन में चढ़ने की अनुमति होगी। ट्रेन के कार्यक्रम सहित अन्य डिटेल अलग-अलग समय पर जारी किए जाएंगे। कहीं पर भी रेलवे स्‍टेशनों पर कोई काउंटर नहीं खोला जाएगा। ना ही कोई प्‍लेटफार्म टिकट दिया जाएगा। काउंटर नहीं खुलेंगे। रेल मंत्रालय के अनुसार इन ट्रेनों में आरक्षण के लिए बुकिंग 11 मई को शाम 4 बजे शुरू होगी और केवल IRCTC की वेबसाइट पर उपलब्ध होगी। केवल कंफर्म टिकट वालों को ही रेलवे स्‍टेशन परिसर में प्रवेश मिलेगा।

इन रूटों पर चलेंगी ट्रेनें

शुरुआत में कम संख्या में ही ट्रेनों का संचालन किया जाएगा। राजधानी नई दिल्‍ली से 15 स्‍थानों के लिए ट्रेनें चलेंगी। इस दौरान लोगों के स्वास्थ्य और कोरोना संक्रमण की जांच भी की जाएगी। ये ट्रेनें डिब्रूगढ़, अगरतला, हावड़ा, पटना, बिलासपुर, रांची, भुवनेश्वर, सिकंदराबाद, बंगलुरू, चेन्नई, तिरुवनंतपुरम, मडगांव, मुंबई सेंट्रल, अहमदाबाद और जम्मू तवी को जोड़ने वाली नई दिल्ली स्टेशन से विशेष ट्रेनों के रूप में चलाई जाएंगी।

देश के 215 स्‍टेशनों को बनाया गया है कोविड स्‍टेशन

रेलमंत्री पीयूष गोयल ने ट्वीट करते हुए यह भी बताया है कि कोरोना के विरुद्ध लड़ाई में रेलवे ने 215 स्टेशनों को Covid Care Centre के रूप में चुना है। यह स्टेशन कोरोना प्रभावित मरीजों के लिये उपयोग किये जा सकेंगे। 85 स्टेशनों पर स्वास्थ्य सुविधायें रेलवे उपलब्ध करायेगी, व 130 स्टेशनों को राज्य सरकार के आग्रह पर उपलब्ध कराया जायेगा।

These trains will be run as special trains from New Delhi Station connecting 15 important cities of the country https://t.co/tOvEFT1C8Z pic.twitter.com/dvdxKaxshM

Indian Railways plans to gradually restart passenger train operations from 12th May, 2020, initially with 15 pairs of trains

Indian Railways has decided for the gradual resumption of passenger train services but existing Shramik special trains will continue to run as per current system on the request of the concerned state governments: Ministry of Railways pic.twitter.com/kLpOivaVU2

