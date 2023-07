पटना। Lalu Prasad Yadav: मणिपुर के दो दिवसीय दौरे के बाद विपक्षी I.N.D.IA गठबंधन के सांसद रविवार को दिल्ली लौट आए। इससे पहले उन्होंने सुबह मणिपुर के राज्यपाल से मुलाकात की। विपक्षी नेताओं ने राहत शिविरों में लोगों की दुर्दर्शा का जित्र करते हुए मांग की कि उन्हें स्वस्थ और सामान्य जीवन लौटाया जाए। उनकी बाते सुनने के बाद ऐसा लग रहा है कि विपक्षी पद दोनों सदनों में मोदी सरकार को घेरने की कोशिश करेगा। इस बीच, राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव ने कहा कि महाराष्ट्र में होने वाली विपक्ष की तीसरी बैठक में लोकसभा चुनाव की रूपरेखा तय की जाएगी।

पटना में एक सार्वजनिक बैठक को संबोधित करते हुए लालू यादव ने कहा, 'बाबा साहेब अंबेडकर की विचारधारा को मानने वाली पार्टियां एक साथ आ रही हैं। बीजेपी का सफाया तय है। आने वाले समय में I.N.D.I.A गठबंधन महाराष्ट्र में मिलने जा रहे हैं। जहां आगे की रणनीति को अंतिम रूप देंगे।'

#WATCH | Patna: RJD chief Lalu Prasad Yadav says, "Parties believing in the ideology of Baba Saheb Ambedkar are coming together...BJP will be wiped out. In the coming time, we (I.N.D.I.A alliance) are going to meet in Maharashtra where we will finalise the strategy ahead..." pic.twitter.com/hfpRyZbVfw

— ANI (@ANI) July 30, 2023