पवन खेड़ा बोले- भारत जोड़ो यात्रा एक तीर्थ यात्रा, कांग्रेस सभी धर्मों का सम्मान करती है

भारत और इंडिया में विवाद पैदा करना चाहती है भाजपा

पवन खेड़ा ने भारत और इंडिया को लेकर चल रहे विवाद पर कहा कि केंद्र सरकार और भारतीय जनता पार्टी देश में भारत और इंडिया को लेकर विवाद पैदा करना चाहती है। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा, गोल्ड कहो या सोना कहो, किसी चीज को आप हिंदी में बोलो या अंग्रेजी में उसकी कीमत में कोई बदलाव नहीं होता है। खेड़ा ने कहा कि देश के लोगों को यह पता चल गया है कि कौन भारत और इंडिया के बीच विवाद खड़ा करना चाह रहे हैं।

#WATCH | Delhi: On the Special session of the Parliament Congress leader Pawan Khera says, "The agenda of the Special session has always been shared with the opposition. This has been the first time the agenda is not being shared." pic.twitter.com/P7c3l6Coh3

