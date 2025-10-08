'...लेकिन मर्द का दर्द किसी को नहीं दिखता', चुनाव और तलाक के बीच फंसे Pawan Singh ने पत्नी के आरोपों पर तोड़ी चुप्पी

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली: भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के जाने-माने अभिनेता और गायक पवन सिंह (Bhojpuri Power Star Pawan Singh) इन दिनों अपनी निजी जिंदगी को लेकर सुर्खियों में हैं। उनकी पत्नी ज्योति सिंह के साथ उनका विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है। हाल ही में पवन सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपनी चुप्पी तोड़ी और खुलकर अपनी बात रखी।

पवन सिंह ने कहा कि उनकी पत्नी ज्योति सिंह उन्हें चुनाव लड़ने के लिए मजबूर कर रही हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि अगर वे चुनाव नहीं लड़ते तो ज्योति उन्हें धमकियां देती हैं। पवन ने कहा, “ज्योति जी का यह अपनापन आज ही क्यों जागा है, एक-दो महीने पहले क्यों नहीं? वाह रे अपनापन…”

#WATCH | Lucknow, UP: On speculations of Bhojpuri singer and actor Pawan Singh contesting Bihar polls, his relative Shailesh says, "Party had not said anything on this. If you heard the statement of Vinod Tawde, he had said to work for NDA with full strength in the Bihar… pic.twitter.com/sICBisY6Sx

प्रेस कॉन्फ्रेंस में पवन सिंह ने कहा, “मैं भोजपुरिया समाज को प्रणाम करता हूं। ज्योति सोशल मीडिया पर पोस्ट करती हैं कि मैं मिलने आ रही हूं। रात में खाना खाते समय धनंजय सिंह ने बताया कि ज्योति के भाई से बात हुई है और वो आ रहे हैं। मैं नींद में था, तभी पता चला कि नीचे ज्योति आई हैं।” उन्होंने कहा कि “महिला के आंसू तो पूरी दुनिया देखती है, लेकिन मर्द का दर्द किसी को नहीं दिखता।”

गौरतलब है कि पवन सिंह और ज्योति के बीच तलाक का मामला अदालत में चल रहा है। पवन सिंह ने बताया कि उनका तलाक का केस आरा से चल रहा है, जबकि ज्योति की तरफ से मेंटेनेंस केस बलिया में दर्ज है। हाल ही में ज्योति अपने पति के लखनऊ स्थित फ्लैट पर पहुंचीं और सोशल मीडिया पर लाइव आकर अपने हालात दिखाए।

पवन सिंह ने बताया कि जब ज्योति लखनऊ आईं, तो उन्होंने कहा कि जब तक तलाक का मामला खत्म नहीं होता, वे वापस नहीं जाएंगी। उन्होंने कहा“मैंने सोचा कि इस समय घर जाना ठीक नहीं होगा, इसलिए मैंने पूरी रात अपनी गाड़ी में सड़क पर गुजारी,”

जनता मेरे लिए भगवान है- पवन सिंह

भोजपुरी फिल्म के अभिनेता ने आगे कहा कि ज्योति उन्हें बार-बार चुनाव लड़वाने की बात कह रही थीं। “सुबह जब वो मेरी सोसाइटी में आईं, तो मैंने उनका सम्मान किया और घर पर बुलाया। करीब डेढ़ घंटे हम लोगों में बातचीत हुई। लेकिन उनकी बस एक ही रट थी- मुझे चुनाव लड़वाइए। पवन सिंह ने कहा- जबकि ये मेरे बस की बात नहीं है। उन्होंने कहा कि “समाज में अफवाह फैलाई गई कि मैंने पुलिस बुलवाई, जबकि सच्चाई यह है कि पुलिस पहले से वहां मौजूद थी ताकि सब कुछ उनकी मौजूदगी में हो।” पवन सिंह ने कहा कि “मेरे लिए जनता भगवान है। जिनकी बदौलत मैं यहां तक पहुंचा हूं, मैं कभी उनकी भावना को ठेस नहीं पहुंचाऊंगा।”

