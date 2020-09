Paytm ने Google Play Store पर वापसी कर ली है। Paytm ने ट्वीट करके इस बात की पुष्टि की है और यह स्‍पष्‍ट कहा है कि अब कंपनी पहले की ही तरह गूगल के साथ काम करेगी और सारी सेवाएं जारी रहेंगी। आज दोपहर 3 बजे यह खबर जैसे ही सामने आई कि पेटीएम को गूगल प्‍ले स्‍टोर ने हटा दिया है, देश भर के लाखों पेटीएम यूजर्स में खलबली मच गई। लेकिन कुछ घंटों बाद ही पेटीएम ने अपनी सेवाएं बहाल कर दी हैं। पेटीएम ने यह भी स्‍पष्‍ट किया है कि पेटीएम वॉलेट या पेटीएम बैंक में जमा ग्राहकों का पैसा पूरी तरह सुरक्षित है, यह कहीं नहीं जाएगा। पेटीएम के अनुसार, हम अपने Android ऐप को रीस्‍टोर करने के लिए Google के साथ काम करना जारी रख रहे हैं। हम अपने सभी यूजर्स को आश्वस्त करते हैं कि उनके बैलेंस और जुड़े खाते 100 प्रतिशत सुरक्षित हैं। हमारी सेवाएं सभी मौजूदा ऐप्स पर पूरी तरह से कार्य कर रही हैं और आप पहले की तरह पेटीएम का आनंद लेना जारी रख सकते हैं।

शुक्रवार की दोपहर देश की लोकप्रिय डिजिटल पेमेंट ऐप्लिकेशन Paytm को अचानक से Google Play Store से हटा दिया गया। कंपनी की अन्य ऐप्स जैसे Paytm for business, Paytm Mall, Paytm Money आदि अभी भी Play Store पर मौजूद हैं। बावजूद इसके Paytm को हटाए जाने के बाद यूजर्स को थोड़ी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। क्योंकि कोरोना संक्रमण काल में फिजिकल पेमेंट की बजाय लोगों ने डिजिटल पेमेंट का जमकर इस्तेमाल किया। ऐसे में Paytm को Play Store से रिमूव किए जाने का यूजर्स पर काफी असर पड़ सकता है।

Google का बयान

Paytm को Play Store से रिमूव किए जाने के बाद इस बारे में Google की ओर से बयान जारी किया गया और इसमें कहा गया है कि Paytm ने कंपनी के नियमों का उल्लंघन किया है, जिसके बाद इसे रिमूव करने का फैसला लिया गया। Google का कहना है कि 'हम ऐसे किसी भी ऐप को Play Store पर जगह नहीं दे सकते जो कि ऑनलाइन कैश वाले गेम्स, जुए या सट्टा का आयोजन करते हों।'

लॉकडाउन में निभाया साथ

Paytm ने कोरोना संक्रमण काल में यूजर्स को जमकर साथ निभाया है। क्योंकि इस दौरान लोगों ने फिजिकल पेमेंट का इस्तेमाल काफी कम किया। इसके बजाय डिजिटल पेमेंट का उपयोग किया। डिजिटल पेमेंट के लिए यूजर्स के बीच Paytm काफी लोकप्रिय ऐप है।

पेमेंट के लिए करते हैं इस्तेमाल

Paytm का उपयोग यूजर्स मोबाइल रिचार्ज, बिल पेमेंट और मनी ट्रांसफर के लिए ही नहीं बल्कि फाइनेंशियल सर्विस, ट्रैवल एंड फ्लाइट्स और मूवी टिकट की बुकिंग आदि कई छोटे-मोटे कामों के लिए करते हैं। यहां तक कि अब तो किराने की दुकान से लेकर सब्जी खरीदने के लिए भी Paytm से पेमेंट की जाती है। ऐसें में Paytm को प्ले स्टोर से हटाए जाने के बाद यूजर्स को परेशानी का सामना करना पड़ेगा।

कैशबैक की सुविधा का लाभ

Paytm की खासियत है कि इसमें आपको पेमेंट या बिल चुकाने के दौरान कैशबैक ऑफर की भी सुविधा मिलती है। जो आपके Paytm अकाउंट में ऐड हो जाती है और इसका उपयोग आप बाद में कभी भी कर सकते हैं।

शॉपिंग का विकल्प भी है उपलब्ध

Paytm एक ऐसा डिजिटल पेमेंट ऐप्लिकेशन है जिसमें आपको पेमेंट के अलावा शॉपिंग की सुविधा का भी लाभ मिलेगा। इस ऐप में एक शॉपिंग सेक्शन दिया गया है। जहां यूजर्स ग्रोसरी, फैशन, इलेक्ट्रिक्स, मोबाइल, लैपटॉप, होम एंड किचन और आर्युवेदिक जैसे कई प्रोडक्ट्स को खरीद सकते हैं। यूजर्स Paytm पर पेमेंट, शॉपिंग, टिकट बुकिंग जैसी सभी चीजों को इस्तेमाल एक साथ कर सकते हैं।

𝗨𝗽𝗱𝗮𝘁𝗲: We continue to work with Google to restore our Android app. We assure all our users that their balances & linked accounts are 100% safe.

Our services are fully functional on all existing apps and you can continue enjoying Paytm like before.https://t.co/Klb63HRr0V

— Paytm (@Paytm) September 18, 2020