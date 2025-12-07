'तेज ब्लास्ट के बाद उठी आग की ऊंची लपटें', लोगों ने गोवा नाइट क्लब अग्निकांड का बताया आंखों देखा हाल

एजेंसी, गोवा। गोवा देश का सबसे ज्यादा मशहूर टूरिस्ट स्पोट्स है। यहां हर दिन हजारों लोग समुदंर के किनारे मौज मस्ती के लिए आते हैं, लेकिन बीती रात यह उनके लिए बेहद दर्दनाक अनुभव देकर चला गया। यहां एक नाइट क्लब मे बीती रात आग लगने से 25 लोगों की मौत हो गई, इनमें 3 की जलकर मौत हुई है। 22 लोग दम घुटने से मर गए।
हादसे की जांच के बाद ब्लास्ट का सही कारण सामने आएगा। उससे पहले वहां मौजूद लोगों ने इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि बहुत तेज ब्लास्ट की आवाज आई थी, जिसको सुनकर वहां लोग सहम गए थे। हादसा बहुत बड़ा था।
#WATCH | Goa | A security guard at a restaurant near the one where the fire broke out says, "…We heard a massive explosion. We later learned that the fire broke out after a cylinder blast…" https://t.co/ILHAyzftKA pic.twitter.com/QJ0tgFIRZ9
एक सुरक्षा गार्ड ने बताया कि वह धमाके वाले रेस्टोरेंट के पास ही काम करते हैं। हमने एक जोरदार धमाका सुना। उसके बाद में हमें पता चला कि आग सिलेंडर में विस्फोट के बाद लगी थी।
#WATCH | Arpora, Goa | A local says, "When I was heading home, I heard an explosion. Later, we saw ambulances arriving at the spot. When we reached the location, we saw that the incident had already occurred" https://t.co/ILHAyzftKA pic.twitter.com/ulvtVfvmld
एक स्थानीय व्यक्ति ने बताया कि मैं जब घर जा रहा था, तो मैंने एक विस्फोट की आवाज सुनी। उसके बाद में, हमने एम्बुलेंस को घटनास्थल पर आते देखा। जब हम घटनास्थल पर पहुंचे, तो देखा कि घटना पहले ही घट चुकी थी।
#WATCH | Sanjay Kumar Gupta, a security guard at Birch says, "The incident occurred between 11 pm and 12 am. Suddenly, there was a fire...I was at the gate...A DJ, dancer was going to come here, and it was about to get really crowded..." https://t.co/upgOx2TYuW pic.twitter.com/gSJylB7QNb
बिर्च के सुरक्षा गार्ड संजय कुमार गुप्ता ने कहा कि घटना रात 11 बजे से 12 बजे के बीच हुई। अचानक आग लग गई। मैं गेट पर था। एक डीजे, डांसर यहां आने वाले थे। वहां बहुत भीड़ होने वाली थी। इससे पहले ही क्लब में आग लग गई।