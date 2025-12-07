मेरी खबरें
    'तेज ब्लास्ट के बाद उठी आग की ऊंची लपटें', लोगों ने गोवा नाइट क्लब अग्निकांड का बताया आंखों देखा हाल

    गोवा देश का सबसे ज्यादा मशहूर टूरिस्ट स्पोट्स है। यहां हर दिन हजारों लोग समुदंर के किनारे मौज मस्ती के लिए आते हैं, लेकिन बीती रात यह उनके लिए बेहद दर्दनाक अनुभव देकर चला गया। यहां एक नाइट क्लब मे बीती रात आग लगने से 25 लोगों की मौत हो गई, इनमें 3 की जलकर मौत हुई है।

    By Anurag Mishra
    Edited By: Anurag Mishra
    Publish Date: Sun, 07 Dec 2025 10:42:34 AM (IST)
    Updated Date: Sun, 07 Dec 2025 10:58:39 AM (IST)
    'तेज ब्लास्ट के बाद उठी आग की ऊंची लपटें', लोगों ने गोवा नाइट क्लब अग्निकांड का बताया आंखों देखा हाल
    गोवा नाइट क्लब अग्निकांड। (फोटो- एजेंसी)

    एजेंसी, गोवा। गोवा देश का सबसे ज्यादा मशहूर टूरिस्ट स्पोट्स है। यहां हर दिन हजारों लोग समुदंर के किनारे मौज मस्ती के लिए आते हैं, लेकिन बीती रात यह उनके लिए बेहद दर्दनाक अनुभव देकर चला गया। यहां एक नाइट क्लब मे बीती रात आग लगने से 25 लोगों की मौत हो गई, इनमें 3 की जलकर मौत हुई है। 22 लोग दम घुटने से मर गए।

    हादसे की जांच के बाद ब्लास्ट का सही कारण सामने आएगा। उससे पहले वहां मौजूद लोगों ने इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि बहुत तेज ब्लास्ट की आवाज आई थी, जिसको सुनकर वहां लोग सहम गए थे। हादसा बहुत बड़ा था।


    सिलेंडर में विस्पोट के बाद हुआ हादसा

    एक सुरक्षा गार्ड ने बताया कि वह धमाके वाले रेस्टोरेंट के पास ही काम करते हैं। हमने एक जोरदार धमाका सुना। उसके बाद में हमें पता चला कि आग सिलेंडर में विस्फोट के बाद लगी थी।

    तेज विस्फोट की आवाज सुनीं

    एक स्थानीय व्यक्ति ने बताया कि मैं जब घर जा रहा था, तो मैंने एक विस्फोट की आवाज सुनी। उसके बाद में, हमने एम्बुलेंस को घटनास्थल पर आते देखा। जब हम घटनास्थल पर पहुंचे, तो देखा कि घटना पहले ही घट चुकी थी।

    11 से 12 बजे की बीच हुआ हादसा

    बिर्च के सुरक्षा गार्ड संजय कुमार गुप्ता ने कहा कि घटना रात 11 बजे से 12 बजे के बीच हुई। अचानक आग लग गई। मैं गेट पर था। एक डीजे, डांसर यहां आने वाले थे। वहां बहुत भीड़ होने वाली थी। इससे पहले ही क्लब में आग लग गई।

