नई दिल्ली। Income Tax: आयकर विभाग ने करदाताओं को आयकर रिटर्न और आयकर रिफंड के मैसेज को लेकर आगाह किया है। विभाग के मुताबिक करदाताओं को आयकर रिटर्न के फर्जी ईमेल या मैसेज आ सकते हैं और वे इस झांसे में बिल्कुल नहीं आएं। इसके अलावा जीएसटी नेटवर्क ने भी करदाताओं से कहा है कि वे ऑनलाइन फाइलिंग इंडिया डॉट इन नामक फर्जी वेबसाइट से सकर्त रहें। इस वेबसाइट पर वे अपनी व्यक्तिगत सूचनाएं और बैंक खातों से संबंधित जानकारी नहीं दें।

केंद्रीय परोक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड ने ट्वीट के माध्यम से करदाताओं से कहा है कि करदाताओं को जीएसटी डॉट जीओवी डॉट इन से भी टैक्स रिफंड संबंधी ईमेल भेजे जा सकते हैं। लेकिन करदाताओं को इनसे सावधान रहना चाहिए। दोनों एजेंसियों ने बताया है कि पिछले कुछ समय से वाट्सएप, ईमेल और टेक्स्ट मैसेज के माध्यम से संदेश भेजे जा रहे हैं कि वे टैक्स रिफंड हासिल करने के लिए प्रक्रियाएं पूरी करें। लेकिन ये मैसेज केंद्रीय परोक्षा कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड या जीएसटी नेटवर्क द्वारा नहीं भेजे जा रहे हैं। विभागों के मुताबिक ठग कोविड 19 जैसी स्थिति में करदाताओं को भ्रम में डालकर फायदा उठाना चाह रहे हैं।

आयकर विभाग का ट्वीट

इधर आयकर विभाग ने साइबर ठगी की इस कोशिश से करदाताओं को बचने के लिए आगाह किया है। आयकर विभाग ने ट्वीट कर कहा कि किसी भी तरह के रिफंड का वादा करने वाले फिशिंग ईमेल को खोलने से बचे। आयकर विभाग की मानें तो आयकर रिफंड की आड़ में ठग साइबर क्राइम को अंजाम दे रहे हैं और करदाताओं को फिशिंग लिंक, मैसेज और ईमेल भेज रहे हैं। इस पर क्लिक करते ही करदाताओं से जुड़ी गोपनीय जानकारी ठगों तक पहुंच जाएगी।

Taxpayers Beware!

Please do not click on any fake link which promises to give refund. These are phishing messages and are not sent by the Income Tax Department. Please read the details carefully here https://t.co/90VSq32w0K #StaySafe #IndiaFightsCorona #StayAtHome#BeAware pic.twitter.com/gfF2RZDTpu

— Income Tax India (@IncomeTaxIndia) May 3, 2020