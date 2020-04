कोरोना वायरस को लेकर सरकार आम जनता की सुविधा के लिए लगातार प्रयास कर रही है। संकट की घड़ी में लोगों को राहत पहुंचाने के लिए पिछले दिनों कई बड़ी घोषणाएं भी हुईं और जनता को उसका लाभ भी मिला। जन धन खातों में 500 रुपए जमा होना इसका उदाहरण है। इसी क्रम में इन दिनों एक ऐसा मैसेज लोगों के पास पहुंच रहा है जिसमें दावा किया जा रहा है कि सरकार अब हर नागरिक को कोरोना सहायता राशि देने जा रही है। सभी को 1 हजार रुपए की मदद की जाएगी। इसके लिए एक फार्म भरना होगा और उसके बाद आपको 1 हजार रुपए प्राप्‍त हो जाएंगे। इस मैसेज के साथ एक लिंक भी दी जा रही है, जिस पर क्लिक करने के बाद एक हजार रुपए प्राप्‍त करने की बात कही जा रही है।

आइये अब आपको इस मैसेज की सच्‍चाई बताते हैं। असल में यह एक Fake Message फेक मैसेज है। यदि आपके या आपके किसी परिजन, दोस्‍त के पास ऐसा मैसेज आया है तो सावधान हो जाइये, यह पूरी तरह से फर्जी और गलत है। भारत सरकार की ओर से पीआईबी PIB (Press Information Bureau) ने जनहित में इसका खंडन जारी किया है। पीआईबी की फैक्‍ट चेक विंग ने साफ तौर पर कहा है, "

दावा: कोरोना सहायता योजना WCHO की तरफ से 1000 ₹ सहायता राशि सभी को दिया जा रहा हैें। फॉर्म भरें और 1000 ₹ प्राप्त करें।

#PIBFactCheck: केंद्र सरकार द्वारा ऐसी कोई भी योजना नहीं चलाई जा रही। मैसेज में किया गया दावा व दिया गया लिंक फ़र्ज़ी है।

कृपया जालसाज़ों से सावधान रहे। "

इसी प्रकार चल रही अन्‍य अफवाहों की भी यहां जान लीजिये सच्‍चाई

3 मई तक फ्री इंटरनेट

दावा : भारतीय दूरसंचार विभाग ने सभी मोबाइल यूजर को 3 मई 2020 तक फ्री इंटरनेट देने का ऐलान किया है जिसे प्राप्त करने के लिए दिए गए लिंक पर क्लिक करना होगा

तथ्य : यह दावा बिलकुल झूठ है, व दिया गया लिंक फर्जी है|

कृप्या अफवाहों और जालसाज़ों से दूर रहें|

रेलवे कर्मचारियों के वेतन व भत्‍ते में कटौती

दावा : लॉकडाउन के कारण, रेल मंत्रालय के द्वारा 13 लाख से ज्यादा अधिकारियो और कर्मचारियों के वेतन और भत्ते में कटौती करने की योजना बनाई जा रही है|

तथ्य : यह दावा झूठ है| रेल मंत्रालय द्वारा ऐसी कोई भी योजना नहीं बनाई जा रही|

केंद्र का मंत्रालय बंद करने का आदेश

दावा : केंद्र का तत्काल प्रभाव से सभी मंत्रालय बंद करने का निर्देश|

तथ्य : यह दावा झूठ है | केंद्र सरकार ने मंत्रालय बंद करने का कोई निर्देश नहीं दिया है |

सभी मंत्रालय खुले है और DOP&T के मानदंडों के अनुसार काम कर रहे हैं।

मिथक: सोडियम हाइपोकोराइट जैसे कीटाणुनाशकों का प्रयोग लोगों पर छिड़काव के लिए किया जा सकता है

तथ्य: इसका प्रयोग हमेशा अत्यधिक छुए जाने वाले सतहों की सफाई के लिए किया जा सकता है। व्यक्तियों पर इसका छिड़काव हानिकारक है।

गलत लिंक पर क्लिक करना पड़ सकता है भारी

SMS से प्राप्‍त होने वाली किसी भी संदिग्‍ध लिंक पर क्लिक करना वैसे भी सुरक्षित नहीं माना जाता है। इस समय साइबर अपराध बढ़ गए हैं और हैकर्स सक्रिय हो गए हैं। लॉकडाउन के समय लोग घरों से ही डिजिटल ट्रांजेक्‍शन कर रहे हैं और हैकर्स इसका फायदा उठा सकते हैं। ऐसे में बेहतर होगा कि आप सतर्क रहें और किसी भी लालच देने वाले मैसेज या ऑफर के बहकावे में ना आएं।

सरकार ने अभी तक 33 करोड़ लोगों तक पहुंचाई है आर्थिक मदद कोरोना महामारी से लड़ाई के दौर में सरकार ने राहत देते हुए अभी तक 33 करोड़ लोगों तक आर्थिक मदद पहुंचाई है। लॉकडाउन के बाद सरकार ने 1.70 लाख करोड़ रुपए का जो राहत पैकेज घोषित किया था, उस क्रम में आम जनता व निर्धन वर्ग को आर्थिक सहायता दी गई है। इसमें समाज के कई वर्ग शामिल हैं। बुजुर्गों, महिलाओं एवं दिव्‍यांगों को अभी तक कई योजनाओं के तहत राशि मुहैया कराई गई है।

जन-धन योजना के तहत अभी तक 20 करोड़ दिए

केंद्र सरकार ने अभी तक प्रधानमंत्री जन-धन योजना के तहत बैंकों में जन-धन खाताधारक 20.05 करोड़ से ज्यादा महिलाओं के खाते में 500-500 रुपए की राहत राशि जमा करवाई है। इसके लिए अभी तक कुल 10,025 करोड़ की राशि का वितरण किया गया है।

