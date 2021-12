करोड़ों रुपए की टैक्‍स चोरी करने वाले इत्र कारोबारी पीयूष जैन को आज कोर्ट में पेश किया गया। यहां से उसे 14 दिनों के लिए न्‍यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। पीयूष के घर से 280 करोड़ रुपए नगद के अलावा 23 किलो सोना भी बरामद हुआ है। डीजीजीआई के अनुसार पीयूष जैन ने स्वीकार किया है कि रिहायशी परिसर से बरामद नकदी बिना जीएसटी के माल की बिक्री से जुड़ी है। कानपुर से कन्नौज तक उसके घर से नोटों की गड्डियां, सोना, चांदी निकला है। जीएसटी के अधिकारी हिरासत में लिए गए पीयूष जैन को सर्वोदय नगर आफिस ले गए और पूछताछ की। इस बीच 42 घंटे में कई बार उनकी कन्नौज में बेटे से बात भी कराई गई। उनसे पूछा गया कि कौन सी चीज कहां हैं।

Peeyush Jain has accepted that the cash recovered from the residential premises is related to the sale of goods without payment of GST. In view of the overwhelming evidences available on record indicating large scale evasion of GST by Odochem Industries, Kannauj: DGGI

