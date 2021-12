Ludhiana Court Blast : लुधियाना कोर्ट में हुए धमाके में मारे गये शख्स की पहचान हो गई है। मिली जानकारी के मुताबिक यह पंजाब पुलिस का पूर्व अधिकारी गगनदीप सिंह है, जिसे साल 2019 में सेवा से बर्खास्त कर दिया गया था। उसने दो साल जेल में बिताए और सितंबर महीने में ही जेल से रिहा हुआ था। मामले से जुड़े लोगों के मुताबिक गगनदीप सिंह के ड्रग्स नेटवर्क से संबंध थे। गुरुवार को जिला अदालत परिसर की दूसरी मंजिल पर शौचालय के पास बम विस्फोट में एक व्यक्ति की मौत हो गई और छह अन्य घायल हो गए हैं। शुरुआती रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस को संदेह था कि विस्फोट में मारे गए व्यक्ति का ही इस धमाके इससे कोई लेना-देना है। पुलिस को आशंका है कि या तो वो विस्फोटक उपकरण ले जा रहा था या फिर उसे जोड़ने की कोशिश कर रहा था।

उधर, पुलिस ने लुधियाना में सुरक्षा-व्यवस्था कड़ी कर दी है। लुधियाना के पुलिस कमिश्नर ने लोगों को आश्वस्त करते हुए कहा कि जनता की सुरक्षा में कोई चूक नहीं होगी और डरने की या घबड़ाने की जरुरत नहीं है।

Punjab | I want to assure Ludhiana residents that the police force and all government officers are committed to their safety and security. There is no need to panic. Additional forces have been called in for better policing: Gurpreet Singh Bhullar, Ludhiana Commissioner of Police pic.twitter.com/HtXWKbjWuf

