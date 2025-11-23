इस शहर में पेट्रोल-डीजल गाड़ियों से डिलीवरी होगी बंद, नए साल से लागू होगा नियम

डिजिटल डेस्क। नए साल से एक शहर में ई-कॉमर्स और एग्रीगेटर्स द्वारा उपयोग किए जा रहे पेट्रोल और डीजल वाहनों पर बड़ी पाबंदी लागू होने जा रही है। कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग (CAQM) के निर्देश पर 1 जनवरी से दो और चार पहिया पेट्रोल-डीजल डिलीवरी वाहनों का संचालन नोएडा में प्रतिबंधित (Noida delivery vehicles ban) कर दिया जाएगा। इस आदेश के मद्देनजर शनिवार को परिवहन विभाग ने ई-कॉमर्स कंपनियों और एग्रीगेटर्स के अधिकारियों के साथ बैठक कर पालना सुनिश्चित करने के निर्देश जारी किए।

केवल इलेक्ट्रिक या सीएनजी वाहनों का संचालन वर्तमान में शहर में 50 हजार से अधिक दो पहिया और तीन हजार से अधिक चार पहिया पेट्रोल-डीजल वाहन ई-कॉमर्स व एग्रीगेटर्स के लिए उपयोग हो रहे हैं। नए नियमों के अनुसार अब 3.5 टन तक वजन ढोने वाले डिलीवरी व टैक्सी वाहनों को केवल इलेक्ट्रिक या सीएनजी ईंधन पर ही संचालित किया जा सकेगा। शहर में 3 हजार से ज्यादा दो पहिया वाणिज्यिक वाहन पंजीकृत हैं, जबकि 53 हजार से अधिक वाहन वाणिज्यिक रूप से चल रहे हैं। इसी तरह 17 हजार से अधिक चार पहिया वाहन भी सवारी और डिलीवरी सेवाओं में लगे हैं।