मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    इस शहर में पेट्रोल-डीजल गाड़ियों से डिलीवरी होगी बंद, नए साल से लागू होगा नियम

    Petrol and diesel delivery vehicles banned: भारत के एक बड़े शहर में 1 जनवरी से ई-कॉमर्स और एग्रीगेटर्स के पेट्रोल-डीजल डिलीवरी वाहनों पर रोक लागू होगी। CAQM के निर्देश पर अब केवल इलेक्ट्रिक और सीएनजी वाहन ही संचालन कर सकेंगे। कंपनियों को 1 जनवरी तक का समय दिया गया है, जिसके बाद उल्लंघन पर कड़ी कार्रवाई होगी।

    By Digital Desk
    Edited By: ADITYA KUMAR
    Publish Date: Sun, 23 Nov 2025 02:57:24 PM (IST)
    Updated Date: Sun, 23 Nov 2025 02:57:24 PM (IST)
    इस शहर में पेट्रोल-डीजल गाड़ियों से डिलीवरी होगी बंद, नए साल से लागू होगा नियम
    पेट्रोल और डीजल डिलीवरी वाहनों पर नकेल कसने की तैयारी। फाइल फोटो

    डिजिटल डेस्क। नए साल से एक शहर में ई-कॉमर्स और एग्रीगेटर्स द्वारा उपयोग किए जा रहे पेट्रोल और डीजल वाहनों पर बड़ी पाबंदी लागू होने जा रही है। कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग (CAQM) के निर्देश पर 1 जनवरी से दो और चार पहिया पेट्रोल-डीजल डिलीवरी वाहनों का संचालन नोएडा में प्रतिबंधित (Noida delivery vehicles ban) कर दिया जाएगा। इस आदेश के मद्देनजर शनिवार को परिवहन विभाग ने ई-कॉमर्स कंपनियों और एग्रीगेटर्स के अधिकारियों के साथ बैठक कर पालना सुनिश्चित करने के निर्देश जारी किए।

    केवल इलेक्ट्रिक या सीएनजी वाहनों का संचालन

    वर्तमान में शहर में 50 हजार से अधिक दो पहिया और तीन हजार से अधिक चार पहिया पेट्रोल-डीजल वाहन ई-कॉमर्स व एग्रीगेटर्स के लिए उपयोग हो रहे हैं। नए नियमों के अनुसार अब 3.5 टन तक वजन ढोने वाले डिलीवरी व टैक्सी वाहनों को केवल इलेक्ट्रिक या सीएनजी ईंधन पर ही संचालित किया जा सकेगा। शहर में 3 हजार से ज्यादा दो पहिया वाणिज्यिक वाहन पंजीकृत हैं, जबकि 53 हजार से अधिक वाहन वाणिज्यिक रूप से चल रहे हैं। इसी तरह 17 हजार से अधिक चार पहिया वाहन भी सवारी और डिलीवरी सेवाओं में लगे हैं।


    डिलीवरी करने वाले वाहनों पर सख्त कार्रवाई

    उप संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन) नंद कुमार ने बताया कि कंपनियों को तैयारियों के लिए 1 जनवरी तक का समय दिया गया है। इसके बाद पेट्रोल और डीजल आधारित फूड व अन्य सामान डिलीवरी करने वाले वाहनों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। बैठक में परिवहन विभाग के प्रवर्तन अधिकारी भी उपस्थित रहे।

    इसे भी पढ़ें... UP में हाई-प्रोफाइल शादी में चोरी, शूट-बूट पहन बराती बनकर आया... गेस्ट हाउस से उड़ा ले गया ₹45 लाख के जेवरात-नकदी

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.