पश्चिम बंगाल में भाजपा ने अमित शाह की वर्चुअल रैली आयोजित की थी। रैली तो हो गई लेकिन उसके बाद सामने आई एक तस्वीर ने राजनीतिक रंग ले लिया है और अब इस पर जमकर बयानबाजी हो रही है। यह तस्वीर सोशल मीडिया में खूब शेयर हो रही है। इसमें जंगल की तरह नजर आ रही एक जगह पर कुछ ग्रामीण बांस के झुरमुट पपर टंगी एक LED TV में गृहमंत्री अमित शाह का भाषण सुन रहे हैं। इस तस्वीर को शेयर करते हुए अलग-अलग राजनीतिक दल इस वर्चुअल रैली पर सवाल उठा रहे हैं।

मीडिया में भाजपा के सूत्रों के हवाले से आई रिपोर्ट्स के अनुसार भाजपा ने गृहमंत्री की वर्चुअल रैली के लिए 70 हजार फ्लैट स्क्रीन टीवी और 15 हजार बड़े आकार के एलईडी टीवी पूरा राज्य में लगाए थे। यह रैली राज्य में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनावों को देखते हुए आयोजित की गई थी। इसी रैली की एक तस्वीर भाजपा नेता बीएल संतोष ने शेयर की है जिसमें कुछ लोग जंगल में बैठकर टीवी पर अमित शाह का संबोधन सुन रहे हैं। इसके साथ उन्होंने लिखा है, पश्चिम बंगाल के दूरस्थ ग्रामीण इलाकों में अमित शाह के जन संवाद को सुनते लोग।

इसके बाद इस तस्वीर पर राजनीति शुरू हो गई और यूपी के कांग्रेस नेता राकेश सचान ने ट्वीट करते हुए लिखा, 'बिहार चुनाव में गाँव के जंगल में 20 हज़ार की एलईडी लगवा सकते है लेकिन ग़रीब, मजदूरों के खाते में 7500 रुपये नही डाल सकते, उन्हें उनके गृहजनपद बस-ट्रेन से भिजवा नही सकते। ऐसी नीच राजनीति जनता सब याद रखेगी।'

वहीं आप आदमी पार्टी ने अपने अकाउंट से यही तस्वीर शेयर करते हुए उसके लिए कैप्शन देने की मांग की।

इस बीच भाजपा नेता अमित मालवीय ने ट्वीट कर लिखा ही गृहमंत्री की रैली मंगलवार को बंगाल में हुई। राज्य के आंदरुनी इलाकों में भी लोगों ने इसे देखा।

This is a defining image from Home Minister Amit Shah’s virtual rally in Bengal yesterday. People with modest means in interiors of Bengal watched him live! Just to give a sense of the reach, the live feed on @BJP4Bengal’s Facebook page alone has been shared approx 32,000 times! pic.twitter.com/u4vwDOtfPs

— Amit Malviya (@amitmalviya) June 10, 2020