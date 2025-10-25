PM Kisan Yojana: दिवाली बीत गई, आ गया छठ का पर्व, आखिर कब आएंगे किसानों के खाते में 2,000 रुपये?

डिजिटल डेस्क। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM-KISAN) योजना की 21वीं किस्त का किसान भाइयों को बेसब्री से इंतजार है। दिवाली बीत चुकी है और अब छठ महापर्व की शुरुआत भी हो गई है, लेकिन अभी तक किसानों के खातों में पैसे नहीं पहुंचे हैं। ऐसे में सभी की निगाहें अब सरकार की अगली घोषणा पर टिकी हैं।

कब आएगी 21वीं किस्त? सरकार की ओर से फिलहाल कोई आधिकारिक तारीख घोषित नहीं की गई है, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार नवंबर 2025 के पहले सप्ताह में यह किस्त जारी की जा सकती है। माना जा रहा है कि यह भुगतान 6 और 11 नवंबर को होने वाले बिहार विधानसभा चुनावों से पहले आ सकता है।

सूत्रों के मुताबिक, पंजाब, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू-कश्मीर के किसानों को पहले ही 2,000 रुपये की राशि भेजी जा चुकी है। वहीं, केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि सितंबर और अक्टूबर में बाढ़ व भूस्खलन से प्रभावित किसानों को अग्रिम सहायता के रूप में भुगतान किया गया है। आचार संहिता का असर बिहार में विधानसभा चुनावों के चलते मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू है। ऐसे में नई योजनाएं घोषित नहीं की जा सकतीं, लेकिन पहले से स्वीकृत योजनाओं के तहत भुगतान जारी करना अनुमत है। इसलिए, एक्सपर्ट्स का मानना है कि PM-KISAN की 21वीं किस्त का ट्रांसफर संभव है।