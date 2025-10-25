मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    PM Kisan Yojana: दिवाली बीत गई, आ गया छठ का पर्व, आखिर कब आएंगे किसानों के खाते में 2,000 रुपये?

    PM Kisan 21st installment update: प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM-KISAN) योजना की 21वीं किस्त का किसान भाइयों को बेसब्री से इंतजार है। दिवाली बीत चुकी है और अब छठ महापर्व की शुरुआत भी हो गई है, लेकिन अभी तक किसानों के खातों में पैसे नहीं पहुंचे हैं। ऐसे में सभी की निगाहें अब सरकार की अगली घोषणा पर टिकी हैं।

    By Himadri Singh Hada
    Edited By: Himadri Singh Hada
    Publish Date: Sat, 25 Oct 2025 09:45:26 AM (IST)
    Updated Date: Sat, 25 Oct 2025 10:19:05 AM (IST)
    PM Kisan Yojana: दिवाली बीत गई, आ गया छठ का पर्व, आखिर कब आएंगे किसानों के खाते में 2,000 रुपये?
    प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना।

    HighLights

    1. प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना।
    2. PM-KISAN 21वीं किस्त पर बड़ा अपडेट।
    3. पहले ऑफिशियल वेबसाइट पर ऐसे जाएं।

    डिजिटल डेस्क। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM-KISAN) योजना की 21वीं किस्त का किसान भाइयों को बेसब्री से इंतजार है। दिवाली बीत चुकी है और अब छठ महापर्व की शुरुआत भी हो गई है, लेकिन अभी तक किसानों के खातों में पैसे नहीं पहुंचे हैं। ऐसे में सभी की निगाहें अब सरकार की अगली घोषणा पर टिकी हैं।

    कब आएगी 21वीं किस्त?

    सरकार की ओर से फिलहाल कोई आधिकारिक तारीख घोषित नहीं की गई है, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार नवंबर 2025 के पहले सप्ताह में यह किस्त जारी की जा सकती है। माना जा रहा है कि यह भुगतान 6 और 11 नवंबर को होने वाले बिहार विधानसभा चुनावों से पहले आ सकता है।


    सूत्रों के मुताबिक, पंजाब, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू-कश्मीर के किसानों को पहले ही 2,000 रुपये की राशि भेजी जा चुकी है। वहीं, केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि सितंबर और अक्टूबर में बाढ़ व भूस्खलन से प्रभावित किसानों को अग्रिम सहायता के रूप में भुगतान किया गया है।

    आचार संहिता का असर

    बिहार में विधानसभा चुनावों के चलते मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू है। ऐसे में नई योजनाएं घोषित नहीं की जा सकतीं, लेकिन पहले से स्वीकृत योजनाओं के तहत भुगतान जारी करना अनुमत है। इसलिए, एक्सपर्ट्स का मानना है कि PM-KISAN की 21वीं किस्त का ट्रांसफर संभव है।

    क्या है PM Kisan Yojana?

    फरवरी 2019 में शुरू की गई इस योजना के तहत पात्र किसानों को सालाना 6,000 रुपये की वित्तीय सहायता दी जाती है। यह राशि 2,000 रुपये की तीन बराबर किस्तों में सीधे किसानों के बैंक खातों में DBT (Direct Benefit Transfer) के माध्यम से भेजी जाती है।

    ध्यान रखें - केवल वही किसान भुगतान के पात्र हैं जिनका eKYC पूरा है और बैंक अकाउंट आधार से लिंक है।

    कैसे चेक करें किस्त का स्टेटस?

    • ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं - pmkisan.gov.in

    • 'Beneficiary Status' विकल्प पर क्लिक करें।

    • अपना आधार नंबर या मोबाइल नंबर दर्ज करें।

    • स्क्रीन पर आपकी 21वीं किस्त की स्थिति (Status) दिखाई दे जाएगी - यानी किस्त भेजी गई है या नहीं।

    किसानों को थोड़ा और इंतजार करना पड़ सकता है, लेकिन संभावना यही है कि नवंबर के पहले सप्ताह में 21वीं किस्त के 2,000 रुपये उनके खातों में ट्रांसफर कर दिए जाएंगे।

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.