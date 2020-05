PM KISAN Scheme: किसानों और मजदूरों के लिए केंद्र सरकार ने अपना खजाना खोल दिया है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 20 लाख करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज का ऐलान किया। हालांकि इससे पहले भी सरकार की विभिन्न योजनाओं के तहत किसानों की मदद की जा चुकी है। लॉकडाउन के समय पीएम किसान योजना यानी PM KISAN Scheme के तहत 9.13 करोड़ किसानों के खातों में 18,253 करोड़ रुपए जमा किए हैं। यह आंकड़ा वित्त मंत्रालय ने बताया है। साथ ही जिन किसानों को अब तक 2000 रुपए की यह सहायता राशि नहीं मिली है, उनके खातों में जमा की जा रही है।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने एक ट्वीट में बताया, मार्च 2020 से लाॅकडाउन के दौरान 9.13 करोड़ किसानों को पीएम किसान योजना के तहत 18,253 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया है। लगभग 3 करोड़ किसानों ने कृषि ऋण समेत कुल 4,22,113 करोड़ रुपए के ऋण पर 3 महीने के ऋण अधिस्थगन का लाभ उठाया है।

Support of Rs 4224 cr was provided to states under RIDF during Mar, 2020 for promoting rural employment through infra projects. Working capital limit of Rs 6700 cr has been sanctioned for procurement of agriculture commodities to State Govt entities since Mar, 2020. @FinMinIndia

