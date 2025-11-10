PM Kisan Yojana: इन किसानों को नहीं मिलेगा पैसा, क्या आप हैं पात्र? जानिए पूरी पात्रता लिस्ट
PM Kisan Scheme: प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना (PM Kisan samman Nidhi Yojana) किसानों के लिए शुरू की गई एक प्रमुख सरकारी योजना है, जिसके तहत पात्र किसानों को हर साल 6000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है। यह राशि तीन किस्तों में सीधे किसानों के बैंक खातों में ट्रांसफर की जाती है। हालांकि, यह योजना सभी किसानों के लिए नहीं है।
हर किसान को नहीं मिलता PM Kisan Yojana का पैसा, देखें कौन हैं अपात्र
HighLights
- हर साल किसानों को 6000 रुपये की मदद।
- रकम तीन किस्तों में दी जाती है।
- केवल पात्र किसान ही लाभ के अधिकारी।
डिजिटल डेस्क: प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना (PM Kisan Yojana) आज देश के अधिकांश किसानों के लिए एक महत्वपूर्ण सहारा बन चुकी है। इस योजना के तहत केंद्र सरकार पात्र किसानों को हर साल 6000 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान करती है। यह रकम तीन किस्तों में सीधे लाभार्थियों के खातों में जमा की जाती है।
लेकिन यह योजना सभी किसानों के लिए नहीं है। इसके लिए सरकार ने कुछ पात्रता और अपात्रता के नियम तय किए हैं। आइए जानते हैं कि कौन से किसान योजना का लाभ उठा सकते हैं और कौन नहीं।
PM किसान योजना की पात्रता
- ऐसे सभी किसान परिवार, जिनके नाम पर खेती योग्य भूमि है, योजना के पात्र हैं।
- जब 24 फरवरी 2019 को योजना लॉन्च हुई थी, तब केवल 2 हेक्टेयर या उससे कम भूमि वाले छोटे किसानों को ही लाभ मिलता था।
- अब यह सीमा समाप्त कर दी गई है, यानी भूमि के आकार की कोई सीमा नहीं है।
- इस योजना का फायदा एक ही परिवार के एक सदस्य को दिया जाता है।
- परिवार में पति, पत्नी और अवयस्क बच्चे शामिल माने जाते हैं।
कौन-से किसान योजना के लिए पात्र नहीं
- जो किसान संवैधानिक पदों पर कार्यरत हैं या रह चुके हैं।
- जो किसान केंद्र या राज्य सरकार के दफ्तरों में कार्यरत हैं (सिवाय ग्रुप D या एमटीएस कर्मचारियों के)।
- जिन किसानों की पेंशन राशि 10,000 रुपये से अधिक है।
- जो किसान इनकम टैक्स का भुगतान करते हैं।
- जो किसान साथ में डॉक्टर, वकील, चार्टर्ड अकाउंटेंट (CA) जैसे पेशेवर कार्य करते हैं।
PM किसान योजना का उद्देश्य
इस योजना का मुख्य उद्देश्य किसानों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाना है ताकि वे खेती से जुड़ी जरूरतों को पूरा कर सकें और अपनी आय बढ़ा सकें।
