PM Kisan Yojana: किस्त नहीं आई तो क्या करें? 2–2 हजार की राशि के लिए तुरंत करें ये जरूरी कदम

डिजिटल डेस्क। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की किस्त सीधे किसानों के बैंक खाते में भेजी जाती है। सरकार डीबीटी (Direct Benefit Transfer) माध्यम से राशि ट्रांसफर करती है। लेकिन कई बार कुछ किसानों के खाते में किस्त का पैसा नहीं पहुंचता। ऐसे में यह सवाल उठता है कि आखिर ऐसी स्थिति में किसानों को क्या करना चाहिए? आज इसी सवाल का सरल जवाब जान लेते हैं।

किसानों के खाते में पैसा रुकने के कारण क्या हैं?

इससे पहले यह समझना जरूरी है कि किस वजह से कई किसानों के खाते में किस्त नहीं आती। कुछ आम कारण इस प्रकार हैं-

e-KYC पूरा न होना

बैंक अकाउंट योजना से लिंक न होना

बैंक खाते में तकनीकी त्रुटियां होना

आधार लिंक न होने के कारण भुगतान रुक जाना

इनमें से किसी भी समस्या के कारण किस्त का पैसा आपके खाते तक नहीं पहुंच पाता। इसलिए जरूरी है कि आपका बैंक खाता आधार नंबर से जुड़ा हो और e-KYC समय पर अपडेट रहे।

PM Kisan का पैसा न आए तो क्या करें?

अगर अब तक आपके खाते में पीएम किसान योजना की किस्त जमा नहीं हुई है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। आप इन विकल्पों का उपयोग कर तुरंत शिकायत दर्ज कर सकते हैं—

टोल-फ्री नंबर: 1800-180-1551

हेल्पलाइन नंबर: 011-23381092

ईमेल [pmkisan-ict@gov.in](mailto:pmkisan-ict@gov.in)

इन माध्यमों से आप कारण जान सकते हैं और अपनी शिकायत भी दर्ज करा सकते हैं।

