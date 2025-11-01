PM Kisan Yojana: क्या आज किसानों के खाते में आएंगे 2-2 हजार रुपये, जारी होगी 21वीं किस्त?

डिजिटल डेस्क। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM Kisan Yojana) की 21वीं किस्त का इंतजार अब खत्म होने के करीब है। किसान भाई जो दिवाली से लेकर छठ तक ₹2,000 की इस किस्त का इंतजार कर रहे थे, अब नवंबर के पहले हफ्ते में राहत की उम्मीद कर सकते हैं।

हालांकि सरकार ने अभी तक आधिकारिक तौर पर घोषणा नहीं की है, लेकिन कई राज्यों पंजाब, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू-कश्मीर में किसानों के खातों में यह किस्त पहले ही पहुंच चुकी है। ऐसे में यह संभावना जताई जा रही है कि आज या आने वाले कुछ दिनों में शेष राज्यों के किसानों को भी भुगतान मिल सकता है।

क्या आज खाते में आएंगे पैसे?

कई किसान यह सोच रहे हैं कि क्या 1 नवंबर को उनके खाते में ₹2,000 की राशि आ सकती है। आज महीने का पहला शनिवार है और बैंक खुले हैं, इसलिए पैसों के ट्रांसफर में कोई तकनीकी बाधा नहीं है। हालांकि सरकार की ओर से अब तक कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। पहले भी कई बार ऐसा हुआ है कि सरकार ने पहले पैसे ट्रांसफर किए और बाद में घोषणा की, इसलिए यह संभव है कि किसानों के खाते में रकम अचानक पहुंच जाए।

21वीं किस्त कब जारी होगी?

सूत्रों के अनुसार, पीएम किसान योजना की 21वीं किस्त नवंबर 2025 के पहले सप्ताह में, बिहार विधानसभा चुनाव से पहले जारी की जा सकती है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने हाल ही में कहा कि ₹2,000 की अगली किस्त जल्द ही योग्य किसानों के खातों में ट्रांसफर कर दी जाएगी। उन्होंने राज्यों को आधार सीडिंग, ई-केवाईसी और दस्तावेज़ सत्यापन की प्रक्रिया तेजी से पूरा करने के निर्देश दिए हैं, ताकि किसी किसान को भुगतान में देरी न हो।