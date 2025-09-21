मेरी खबरें
    By Anurag Mishra
    Edited By: Anurag Mishra
    Publish Date: Sun, 21 Sep 2025 11:13:33 AM (IST)
    Updated Date: Sun, 21 Sep 2025 11:27:12 AM (IST)
    PM Modi का शाम 5 बजे राष्ट्र के नाम संबोधन, GST को लेकर रख सकते हैं बात
    प्रधानमंत्री का संबोधन। (फाइल फोटो)

    एजेंसी, नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शाम 5 बजे देश के नाम संबोधन करेंगे। आपको बता दें कि 22 सितंबर से जीएसटी की दरों में कटौती लागू हो जाएंगी, जिससे आम जनता को बहुत बचत होने वाली है।

    प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त को लाल किले से जीएसटी की दरों में कटौती की घोषणा की थी। उसके बाद से कार, बाइक, घरेलू वस्तुओं से सब की कीमतें सस्ती कर दी गईं। कंपनियां नई कीमतें 22 सितंबर से लागू कर देंगी। ऐसा माना जा रहा है कि पीएम मोदी जनता को जीएसटी से होने वाले फायदे बताएंगे।

