PM Modi का शाम 5 बजे राष्ट्र के नाम संबोधन, GST को लेकर रख सकते हैं बात

एजेंसी, नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शाम 5 बजे देश के नाम संबोधन करेंगे। आपको बता दें कि 22 सितंबर से जीएसटी की दरों में कटौती लागू हो जाएंगी, जिससे आम जनता को बहुत बचत होने वाली है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त को लाल किले से जीएसटी की दरों में कटौती की घोषणा की थी। उसके बाद से कार, बाइक, घरेलू वस्तुओं से सब की कीमतें सस्ती कर दी गईं। कंपनियां नई कीमतें 22 सितंबर से लागू कर देंगी। ऐसा माना जा रहा है कि पीएम मोदी जनता को जीएसटी से होने वाले फायदे बताएंगे।
