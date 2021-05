पीएम नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को चक्रवाती तूफान (Cyclone Yaas) से हुए नुकसान का जायजा लिया और राज्य सरकारों के साथ रिव्यू मीटिंग की। पीएम ने तूफान से हुई बर्बादी को देखते हुए ओडिशा, बंगाल और झारखंड को राहत एवं बचाव कार्यों के लिए फौरन 1000 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता की घोषणा की। इसमें ओडिशा को तुरंत 500 करोड़ रुपये दिए जाएंगे, जबकि पश्चिम बंगाल और झारखंड के लिए और 500 करोड़ रुपये आवंटित किये जाएंगे, जो नुकसान के आधार पर जारी किया जाएगा। पीएम ने चक्रवात यास के कारण मृतकों के परिजनों के लिए 2 लाख रुपये और घायलों के लिए 50,000 रुपये की अनुग्रह राशि देने का भी ऐलान किया।

PM expressed his complete solidarity with all those who suffered due to cyclone & expressed deep sorrow to families who have lost their kin during the calamity. He announced an ex-gratia of Rs 2 lakh to the next of kin of the deceased & Rs 50,000 to the seriously injured: PMO

