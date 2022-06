Uttarakhand Accident: राष्ट्रपति और पीएम मोदी ने जताया शोक, मृतकों के परिजनों को दो लाख रुपये मुआवजे का एलान

Uttarakhand Bus Accident: उत्तराखंड में हुए बस हादसे में करीब 25 लोगों की मौत होने की आशंका है, जिनमें से 22 लोगों के मौत की पुष्टि हो चुकी है। हादसे में घायल 5 लोगों को डामटा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में उपचार चल रहा है। इनमें ज्यादातर की स्थिति नाजुक है। दुर्घटना की वजह चालक को झपकी आना बताया जा रहा है। मिली जानकारी के मुताबिक दुर्घटनाग्रस्त बस का बिना रुके यह तीसरा ट्रिप था। फिलहाल बचाव कार्य में उत्तराखंड पुलिस, होमगार्ड और SDRF का दस्ता जुटा है। अंधेरे और रात की वजह से बचाव कार्य में बाधा आ रही है। लेकिन बस में फंसे लोगों के बचने की संभावना कम है।

#WATCH | Uttarakhand: Visuals from the gorge in Uttarkashi district where a bus carrying 28 pilgrims fell down. 22 pilgrims have died & 6 people have been injured. Local administration & SDRF teams engaged in rescue work; NDRF team rushing to spot. pic.twitter.com/g0KDBRdDMe — ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) June 5, 2022

चारधाम की तीर्थयात्रा पर निकले लोगों की मौत पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविन्द और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने गहरा शोक व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री ने हादसे में मारे गये लोगों के परिजनों को पीएम राहत कोष से दो-दो लाख रुपये की सहायता राशि और घायलों को पचास हजार रुपये की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है।

Uttarkashi bus accident | PM Modi announces an ex-gratia of Rs 2 lakhs each for the families of the deceased & Rs 50,000 each for the injured in a bus accident in Uttarakhand pic.twitter.com/acptwljMHr — ANI (@ANI) June 5, 2022

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने भी घटना की जानकरी मिलते ही उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से फोन पर चर्चा कर घायलों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने और उनके समुचित इलाज की व्यवस्था के लिए कहा है। मुख्यमंत्री पूरी घटना के रेस्क्यू का स्वयं संज्ञान ले रहे हैं और अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे उत्तराखंड सरकार के संबंधित अधिकारियों के संपर्क में रहकर घायलों की मदद करने में कोई कमी न रखे। मुख्यमंत्री ने मृतकों के परिजनों को 5-5 लाख रुपये की सहायता राशि का ऐलान किया है। मुख्यमंत्री खुद भी देहरादून रवाना हो रहे हैं।

Uttarkashi bus accident | I have spoken with Uttarakhand CM Pushkar Singh Dhami pertaining to the safe rescue of the injured along with their adequate treatment. We are in constant touch with Uttarakhand CM: MP CM Shivraj Singh Chouhan pic.twitter.com/tOXU7C5Kcn

— ANI MP/CG/Rajasthan (@ANI_MP_CG_RJ) June 5, 2022

उधर, उत्तराखंड में हुए बस हादसे पर प्रदेश भाजपा अध्यक्ष विष्णु दत्त शर्मा ने दुख जताया है। उन्होंने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से फोन पर बात की। साथ ही पन्ना के कार्यकताओं से कहा कि वे स्वजनों की मदद करें। वहीं, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमल नाथ ने घटना पर दुख जताते हुए गंभीर रूप से घायलों के समुचित इलाज की व्यवस्था करने की बात कही।

