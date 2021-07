PM Modi Cabinet: अपने मंत्रिमंडल में फेरबदल और विस्तार के बाद पीएम नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को नई कैबिनेट के साथ पहली बैठक की। कोरोना महामारी को देखते हुए इस वर्चुअल मीटिंग में सभी नए और पुराने मंत्री मौजूद थे। कैबिनेट की बैठक संपन्न होने के बाद केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया, अनुराग ठाकुर और नरेंद्र सिंह तोमर ने प्रेस को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने बैठक में लिए गये कई अहम फैसलों की जानकारी दी। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किसानों को आश्वस्त करते हुए बताया कि सरकार का मंडियों को खत्म करने का कोई इरादा नहीं है। बल्कि खेती का इन्फ्रास्ट्रक्चर मजबूत करने लिए आबंटित 1 लाख करोड़ को इन मंडियों (APMC) को मजबूत करने में खर्च किया जाएगा। कृषि मंत्री ने कहा कि कृषि कानून लागू होने के बाद भी मंडियों को करोड़ोंं का फंड उपलब्ध कराया जायेगा, जिसका लाभ किसानों को मिलेगा।

It was earlier said APMCs would be strengthened. Efforts will be made to provide more resources to the APMCs. Rs 1 lakh crores allocated under Atmanirbhar Bharat to Farmers Infrastructure Fund can be used by APMCs: Narendra Singh Tomar, Agriculture Minister pic.twitter.com/ypWbdsPIAw

वहीं, केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया ने बताया कि कोरोना की दूसरी लहर के दौरान लोगों के सामने जो परेशानियां आई हैं, उसको दूर करने के लिए 23 हजार करोड़ रुपए के पैकेज दिया गया है। इसे केन्द्र और राज्य सरकार दोनों इस्तेमाल कर सकेंगे। हेल्थ सेक्टर में सरकार ने बेहतर काम किया है। सरकार ने 15 हजार करोड़ रुपये से राज्यों में टेस्टिंग फैसिलिटी सुधारने के लिए जो नेशनल हेल्थ मिशन शुरू किया था उसके अच्छे नतीजे आए हैं। उन्होंने कहा कि बैठक में 23 हजार 123 करोड़ रुपये इमरजेंसी फण्ड के लिये देने का निर्णय किया गया है।

Rs 23,000 crores package to be given to deal with the problems that occurred in the second wave of COVID. It will be used jointly by the Central and state governments: Union Health Minister Mansukh Mandaviya pic.twitter.com/6vM1yAhQCM

