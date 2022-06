Delhi: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वैश्विक पहल 'लाइफ मूवमेंट' के लॉन्च में शामिल हुए। आपको बता दें कि रविवार को विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर वैश्विक स्तर पर लाइफ मूवमेंट (LiFe Movement) नामक अभियान लॉन्च किया गया है। इस पर कार्यक्रम में अमेरिकी बिजनेसमैन बिल गेट्स (Bill Gates) भी शामिल हुए। इस इवेंट के लॉन्चिंग के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, ‘इस विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर हमारे पास ‘ओनली वन अर्थ’ नारा है। उन्होंने लोगों से अपील करते हुए कहा, 'आइए हम 'Reduce, Reuse, Recycle' के सिद्धांतों का पालन करें। 'एक धरती- कई प्रयास' की जरूरत है। भारत वैश्विक कल्याण को आगे बढ़ाने के किसी भी प्रयास के समर्थन में खड़ा है। विश्व पर्यावरण दिवस पर हम 'लाइफ-लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट' को वैश्विक जन आंदोलन बनाने का संकल्प लें।

Let us follow the principles of 'Reduce, Reuse, Recycle'. 'One Earth- Many Efforts' are needed.India stands in support of any effort to further global wellness. On World Environment Day,let us pledge to make 'LiFE – Lifestyle For Environment' a global mass movement: PM Modi pic.twitter.com/GXDM9gz9u2

