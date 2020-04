कोरोना वारयस को लेकर पूरी दुनिया में हाहाकार मचा है। इस बीच भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से भारत में कोरोना वायरस के संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए तैयारियां की हैं और साथ ही साथ विदेशों को भी मदद पहुंचाई है, उसका हर बड़े देश का नेता कायल है। अमेरिका, इजरायल, ब्रिटेन और ब्राजील के राष्ट्राध्यक्षों ने दुनिया के संकट मोचन बनने के लिए पीए मोदी को थैंक्यू कहा है। यह दुनिया में भारत के बढ़ते कद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्वीकार्यता को दर्शाता है।

भारत अपने दोस्तों की हर संभव मदद करने के लिए तैयार है। पीएम मोदी ने इजरायल के लोगों की भलाई और अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना की। बताते चलें कि इससे पहले इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने #hydroxychloroquine का इजरायल को निर्यात करने के लिए पीएम मोदी को धन्यवाद दिया।

Thank you, my dear friend @narendramodi , Prime Minister of India, for sending Chloroquine to Israel.

उधर, ब्राजील के प्रधानमंत्री जेल बोल्सनेरो ने कहा कि मैं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने फोन पर हुई वार्ता के बाद दवाइयों और हाइड्रॉक्सीक्लोरोक्विन के उत्पादन के लिए शिपमेंट को ब्राजील आने दिया।

भारत में ब्रिटेन की कार्यवाहक उच्चायुक्त जेन थॉम्पसन ने ट्वीट किया- यूके को पैरासिटामोल के निर्यात को मंजूरी देने के लिए भारत सरकार और पीएम नरेंद्र मोदी को धन्यवाद। # COVID19 के खिलाफ लड़ाई में वैश्विक सहयोग महत्वपूर्ण है। यूके और भारत के पास वैश्विक चुनौतियों से निपटने के लिए #ForceforGood के रूप में एक साथ काम करने का ट्रैक रिकॉर्ड है। बताते चलें कि ब्रिटेन के पीएम बोरिस जॉनसन खुद भी कोरोना वायरस के संक्रमण के शिकार हो गए हैं और अस्पताल के आईसीयू में उनका इलाज किया जा रहा है।

Thank you @narendramodi and the Government of India for approving the export of paracetamol to the UK. Global cooperation is critical in the fight against #COVID19. UK and India have track record of working together as a #ForceforGood tackling global challenges.

— Jan Thompson (@JanThompsonFCO) April 9, 2020