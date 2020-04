PM CoronaVirus Effect: कोरोना वायरस संक्रमण की मौजूदा स्थिति को देखते हुए केंद्र की मोदी सरकार ने बड़ा फैसला किया है। सरकार के कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए महंगाई भत्ता/महंगाई राहत (DA/DR) बढ़ाने पर फिलहाल रोक लगा दी है। मौजूदा स्थिति में एक जनवरी से 31 दिसंबर 2020 तक बढ़ा हुआ DA नहीं दिया जाएगा। सरकार के इस फैसले से करीब 54 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और करीब 65 लाख पेंशनर प्रभावित होंगे।

गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने पिछले महीने केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्‍ते में 4 फीसदी बढ़ोतरी की घोषणा की थी। इसके बाद DA 17 फीसदी से बढ़कर 21 फीसदी हो गया था। पर कोरोना वायरस के कारण बनीं मौजूदा स्थिति में 1 जनवरी 2020, 1 जुलाई 2020 और 1 जनवरी 2021 से बढ़ने वाले महंगाई भत्ते पर रोक लगा दी है। केवल इतना ही नहीं चलकर ये बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता एरियर के तौर पर भी नहीं मिलेगा।

Addl installment of Dearness Allowance (DA) payable to central govt employees & Dearness Relief (DR) to central govt pensioners, due from 1st Jan, 2020 shall not be paid. Addl installments of DA & DR from 1 July 2020 & 1 Jan 2021 shall also not be paid: Ministry of Finance (1/2) pic.twitter.com/j5SsuhYkko

— ANI (@ANI) April 23, 2020