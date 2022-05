दिल्ली में भाजपा प्रमुख जेपी नड्डा ने कहा कि आज हमने नमो ऐप पर एक माइक्रोसाइट लॉन्च किया है। देश 'आजादी का अमृत महोत्सव' मना रहा है और देश मोदी सरकार के 8 साल पूरे होने का जश्न भी मना रहा है। सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण मोदी सरकार की आत्मा और काम करने का तरीका है। पीएम मोदी ने भारतीय राजनीति की संस्कृति को बदल दिया है। आज हम एक जिम्मेदार, सक्रिय, उत्तरदायी सरकार देखते हैं। 'मोदी है तो मुमकिन है'। यह हर आम आदमी की आवाज है कि हां यह संभव है अगर पीएम मोदी हैं। पिछली सरकार के 70 वर्षों में शिक्षा विभाग ने 6.37 लाख प्राथमिक विद्यालय बनाए गए थे। मोदी सरकार के 8 साल के कार्यकाल में 6.53 लाख प्राथमिक विद्यालय बने हैं। यूनिवर्सल एजुकेशन की दृष्टि से हम आगे बढ़ रहे हैं।

हमनें संस्कृति की भी रक्षा की है। चाहे वो भव्य राम मंदिर का निर्माण हो, भव्य और दिव्य काशी हो, महाभारत सर्किट हो,रामायण सर्किट हो,केदारनाथ का पुनरोद्धार हो, सोमनाथ का विकास का हो और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी भी आधुनिक समय में एक तरह से भारत के इतिहास को प्रतिलक्षित करने का केंद्र बना है।

किसान सम्मान निधि के अंतर्गत अब तक प्रधानमंत्री जी ने प्रतिवर्ष 2, 2 हजार रुपये की तीन किस्तों के रूप में अब तक 10 किस्तें दे दी हैं और 1 लाख 80 हजार करोड़ रुपये इस पर अब तक खर्च किये जा चुके हैं। कल प्रधानमंत्री जी शिमला के रिज मैदान से 11वीं क़िस्त जारी करेंगे।

अंत्योदय को हमने तीव्र गति से आगे बढ़ाया है। राष्ट्र प्रथम को लेकर हमारी सारी नीति आगे बढ़ी हैं। पहले योजनाएं कागज पर ही बनती, कागज पर ही इंप्लीमेंट होती थी, कागज में ही उद्घाटन हो जाता है। आज योजना बनने से लेकर, उसके इंप्लीमेंटशन तक नीचले स्तर तक मॉनिटरिंग होती है।

बदलाव की ये कहानी ही हमारी प्रगति की निशानी है। पहले योजनाएं केवल कागज पर ही बनती थी। लेकिन आज किसी भी योजना की घोषणा से लेकर उसके लागू होने तक उसकी लगातार मॉनिटरिंग की जाती है। प्रधानमंत्री @narendramodi जी ने भारतीय राजनीति की संस्कृति बदली है। सरकार के काम करने की शैली भी आज बदल गई है। 2014 से अब तक हमने एक लंबी यात्रा तक की है।

आज हम देश में एक जिम्मेदार सरकार देखते हैं, आज हम प्रो-एक्टिव, प्रो-रिस्पोंसिव सरकार देखते हैं। @narendramodi जी के कार्यों में हमें इनोवेशन हमेशा दिखाई पड़ता है। इसी इनोवेशन के तहत प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी ने नमो ऐप के तहत माइक्रोसाइट पर एक मॉड्यूल खड़ा किया है। जो Intersting भी है, Interection भी है और Information एवं Inovation से युक्त हैं।

Today we've launched a microsite on NaMo app. The country is celebrating 'Azadi Ka Amrit Mahotsav' and the country is also celebrating 8 years of the Modi government. Service, good governance and poor welfare are the soul and way of working of Modi government: BJP chief JP Nadda pic.twitter.com/3vM5DFECex

— ANI (@ANI) May 30, 2022