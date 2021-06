मॉरिशस के भारतीय मूल के पूर्व राष्ट्रपति अनिरुद्ध जगन्नाथ (Anerood Jugnauth) के निधन पर पीएन नरेन्द्र मोदी और राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने शोक जताया है। साथ की उनके सम्मान में भारत सरकार ने देशभर में एक दिन के राजकीय शोक का ऐलान किया है।

Sir Anerood Jugnauth, former President and former Prime Minister Mauritius has passed away. As a mark of respect to him, the Government of India has decided that there will be one day’s State Mourning tomorrow throughout India: Ministry of Home Affairs

