महाराष्ट्र के रायगढ़ में भूस्खलन की वजह हुई लोगों की मौत पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी दुख जताया और घायलों के जल्द ठीक होने की कामना की। साथ ही पीएम मोदी ने प्रधानमंत्री रिलीफ फंड से सभी मृतकों के परिजनों को 2- 2 लाख रुपये की राहत देने की घोषणा की। घायलों को 50-50 हजार रुपये दिये जाएंगे। आपको बता दें कि महाराष्ट्र के तटीय रायगढ़ जिले में चट्टान खिसकने से 38 लोगों की मौत हो चुकी है। मलबे में कई और लोगों के दबे होने की आशंका है। पुलिस के मुताबिक महाड तहसील के तलाई गांव में हुए इस हादसे में मृतकों की और संख्या बढ़ सकती है। उधर NDRF की एक टीम महाड पहुंच चुकी है और राहत एवं बचाव कार्यों में जुट गई है।

PM Narendra Modi has announced an ex-gratia of Rs 2 lakhs each from PMNRF for the next of kin of those who lost their lives due to a landslide in Raigad, Maharashtra. Rs 50,000 would be given to the injured: PMO pic.twitter.com/g7Flr98Why

