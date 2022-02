Budget 2022: साल 2022-23 के बजट पर पीएम मोदी ने भी अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की और इसे जनोन्मुख और विकासोन्मुख बजट करार दिया। इस बजट पर पीएम मोदी की कितनी नजर थी, इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भी बजट में कोई नये टैक्स नहीं लगाये जाने के पीछे पीएम मोदी को मुख्य वडह बताया। उन्होंने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि पिछली बार प्रधानमंत्री का आदेश था कि घाटा कितना भी हो, महामारी में जनता पर टैक्स का बोझ नहीं डालना। इस बार भी वही निर्देश थे। इसलिए हमने कोई टैक्स नहीं बढ़ाया। पीएम मोदी कल यानी बुधवार को वो भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यक्रम में बजट पर विस्तार से अपनी बात रखेंगे और और बजट से संबंधित दूसरी बातें जनता से साझा करेंगे।

BJP has invited me to speak on the subject of the Budget and Self-Reliant India at 11 am tomorrow. I will speak in detail on the Budget tomorrow: PM Narendra Modi pic.twitter.com/UyeDDjW5U6

— ANI (@ANI) February 1, 2022