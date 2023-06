राजस्थान के भरतपुर में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि पीएम मोदी ने न केवल सरकार चलाई या देश को आगे बढ़ाया बल्कि देश की राजनीतिक संस्कृति को भी बदल दिया। पीएम मोदी ने वंशवाद की राजनीति को खत्म कर विकास को आगे बढ़ाया है। भाजपा सरकार के नौ साल सेवा, सुशासन और गरीबों के कल्याण के रहे हैं।

#Watch | PM Modi has not only run the govt or taken the country forward but also changed the country's political culture. PM Modi has taken development forward by ending dynastic politics. The nine years of BJP govt has been of service, good governance and welfare of the poor:… pic.twitter.com/3RiwvErG3Y

— ANI (@ANI) June 29, 2023