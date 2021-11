PM Modi on Corona Vaccination : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) ने बुधवार को देश के उन जिलों के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की, जिनमें कम कोविड-19 टीकाकरण हुए हैं। इस बैठक में वैसे तमाम जिले शामिल हुए, जहां कोरोना टीके के पहले डोज की कवरेज 50 फीसदी से कम और दूसरे डोज की इससे भी कम है। इस मौके पर पीएम मोदी ने 'हर घर दस्तक' अभियान के बारे में चर्चा करते हुए कहा कि अब हम घर-घर में जाएंगे और सभी को टीका लगाएंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि अभी तक आप सभी ने लोगों को वैक्सीनेशन सेंटर तक पहुंचाने और वहां सुरक्षित टीकाकरण के लिए प्रबंध किए। अब हर घर टीका, घर-घर टीका, इस जज्बे के साथ आपको हर घर पहुंचना है।

Doors of all those houses will be knocked where people still don't have protection of double dose. So far, you arranged for people to come to vaccination centres & have safe vaccination. We'll now have to go to every house with the spirit of 'Har ghar teeka, ghar ghar teeka': PM pic.twitter.com/FlEhsTJqJE

— ANI (@ANI) November 3, 2021